Smartphone hơn 5 năm tuổi nào vẫn đáng mua nhất hiện nay?

Do nhiều giới hạn về ngân sách, người dùng sẽ không cần những chiếc smartphone mới nhất, nhưng lại cần những thiết bị có khả năng nhận được các bản cập nhật bảo mật và tính năng mới. Thực tế cho thấy, một số smartphone đã ra mắt hơn 5 năm vẫn giữ được những yêu cầu này. Tuy nhiên đâu là sản phẩm giá trị nhất, ít nhất để có thể sử dụng thêm một vài năm nữa?

iPhone 12 Pro Max rất phù hợp nếu muốn mua tặng con trẻ sử dụng.

Một trong những thương hiệu nổi bật trong việc giữ giá trị là Apple, với dòng iPhone duy nhất. Các thiết bị của Apple không chỉ được yêu thích mà còn giữ giá tốt hơn so với nhiều đối thủ cạnh tranh. Theo nghiên cứu, iPhone 12 (ra mắt vào tháng 9/2020) vẫn giữ giá trị tốt hơn so với các smartphone khác cùng thời điểm (từ 75% đến 78%). Trong khi đó, các mẫu điện thoại Samsung như Galaxy S20 và S21 đã mất hơn 80% giá trị chỉ sau 5 năm.

Vậy những smartphone nào thực sự giữ được giá trị sau nửa thập kỷ ra mắt? Dựa trên dữ liệu từ nhiều trang web bán hàng trực tuyến, có thể thấy rằng giá trị của các smartphone ra mắt cách đây 5-6 năm đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, iPhone 12 Pro Max được đánh giá là lựa chọn hợp lý nhất cho những ai muốn sở hữu một chiếc smartphone chất lượng, từ màn hình siêu mượt, phần cứng mạnh mẽ cho đến ba camera mạnh mẽ.

Khả năng giữ giá của iPhone 12 Pro Max hiện nay khá tốt.

Một lý do khiến các mẫu smartphone Samsung không giữ giá tốt như iPhone là do thị trường bão hòa. Các thiết bị Android, bao gồm cả Samsung, dễ dàng có mặt ở hầu hết mọi nơi, trong khi iPhone vẫn mang lại cảm giác xa xỉ nhờ vào chiến lược tiếp thị và chất lượng sản phẩm. Hơn nữa, Apple cam kết cung cấp các bản cập nhật cho iPhone trong nhiều năm, trong khi các thiết bị Android thường không được hỗ trợ lâu dài.

Mặc dù một số nghiên cứu cho thấy các thiết bị Samsung mới nhất đang giữ giá tốt hơn so với các thế hệ trước, nhưng Apple vẫn trở thành lựa chọn hàng đầu nếu người dùng muốn đảm bảo giá trị cho thiết bị công nghệ của mình. Nếu đang tìm kiếm một sản phẩm công nghệ bền vững, hãy cân nhắc đến việc sử dụng các sản phẩm của Apple.