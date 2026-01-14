Khi các “mẹo dân gian” đang từng ngày làm hại smartphone

Tuy nhiên, dù thông tin về công nghệ xuất hiện dày đặc, nhiều quan niệm sai lầm về smartphone vẫn tồn tại và được truyền miệng rộng rãi nhưng lại không có cơ sở khoa học rõ ràng. Dưới đây là những điều mà người dùng không nên làm với smartphone của mình.

Có nhiều quan niệm sai lầm với smartphone vẫn được duy trì đến nay.

Cho smartphone bị ướt vào gạo

Khi smartphone rơi xuống nước, nhiều người lập tức cho thiết bị vào thùng gạo với hy vọng hút ẩm. Thực tế, gạo có khả năng hút ẩm nhưng tốc độ chậm và chỉ tác động lên bề mặt bên ngoài. Trong trường hợp nước đã xâm nhập vào bên trong, phương pháp này hầu như không mang lại hiệu quả.

Ngược lại, gạo còn có thể gây hại khi các hạt nhỏ lọt vào cổng sạc, khe loa hoặc microphone, dẫn đến các nguy cơ hư hỏng linh kiện. Apple cũng từng khuyến cáo người dùng không sử dụng gạo để xử lý điện thoại bị vào nước trong các tài liệu hỗ trợ chính thức.

Sạc pin từ 0 đến 100%

Nhiều người tin rằng việc sạc pin đầy 100% sẽ tối ưu tuổi thọ pin. Tuy nhiên, các hãng sản xuất cho biết pin lithium-ion chịu áp lực lớn hơn khi liên tục sạc đầy và xả cạn, vì vậy hãy tránh thực hiện điều đó. Samsung cho biết, mức pin lý tưởng nên duy trì trong khoảng 20-80% để giảm tốc độ chai pin theo thời gian.

Hãy bỏ ngay suy nghĩ sạc smartphone đến 100% sẽ giúp pin bền hơn.

Một số mẫu điện thoại hiện nay cho phép người dùng thiết lập giới hạn sạc nhằm bảo vệ pin, đặc biệt trên các thiết bị như iPhone hay Galaxy thông qua mục Cài đặt. Cách làm này giúp pin hoạt động ổn định hơn trong thời gian dài, dù thời lượng pin mỗi lần sạc có thể thấp hơn.

Sửa màn hình nứt bằng kem đánh răng

Một mẹo truyền miệng khác cho rằng bôi kem đánh răng lên màn hình có thể làm mờ hoặc sửa vết nứt. Trên thực tế, hành động này không có tác dụng như quảng cáo. Xiaomi từng phủ nhận lời truyền miệng này và cảnh báo rằng kem đánh răng có thể làm hỏng lớp phủ chống dầu trên bề mặt màn hình, khiến trải nghiệm sử dụng kém hơn.

Kem đánh răng không những không giúp chữa màn hình nứt mà còn làm hại nó.

Việc tin và áp dụng các “mẹo dân gian” không được kiểm chứng có thể khiến smartphone hư hỏng nặng hơn, thậm chí phát sinh chi phí sửa chữa không cần thiết. Chính vì vậy, người dùng nên tham khảo khuyến cáo từ nhà sản xuất hoặc trung tâm kỹ thuật uy tín để bảo vệ thiết bị đúng cách.