Chỉ số hài lòng smartphone lao dốc mạnh sau giai đoạn đỉnh cao

Chỉ số hài lòng khách hàng smartphone tại Mỹ (ACSI) đã giảm từ 84 điểm xuống còn 78 điểm, sau khi đạt mức cao kỷ lục vào năm trước.

Apple và Samsung thống trị thị phần với các dòng điện thoại iPhone và Galaxy của họ

Hai gã khổng lồ trong ngành, Apple và Samsung, vẫn dẫn đầu nhưng cũng không thoát khỏi sự sụt giảm nhẹ, với điểm số giảm 1 điểm xuống còn 81. Samsung hiện đang vượt qua Apple trong phân khúc smartphone 5G, nhưng lại kém hơn một số đối thủ như Google và Motorola. Đáng chú ý, mức độ hài lòng giữa điện thoại 5G và 4G có sự khác biệt rõ rệt: trong khi điện thoại 5G giảm 2 điểm xuống còn 80, điện thoại 4G giữ nguyên ở mức 68.

Giám đốc nghiên cứu của ACSI cho biết, khách hàng hiện đang đánh giá điện thoại dựa trên những yếu tố thiết yếu như thời lượng pin và tính dễ sử dụng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Opn Communication tại Trung Quốc, Bryan Cohen, nhấn mạnh rằng người dùng đang tìm kiếm những thiết bị có thời lượng pin dài hơn và dễ sử dụng hơn.

Chỉ số mức độ hài lòng về thương hiệu điện thoại di động tại Mỹ

Hướng đến tương lai, năm 2026 sẽ mang lại điều gì cho sự hài lòng của khách hàng? Cả Apple và Samsung đều là những công ty lãnh đạo không thể tranh cãi trong thị trường di động. Mặc dù mỗi thương hiệu có những ưu điểm riêng, sự cạnh tranh giữa họ ngày càng gia tăng, đặc biệt khi sản phẩm của họ ngày càng giống nhau. Apple đang tìm kiếm sự đổi mới với điện thoại gập, trong khi Samsung tập trung vào công nghệ mới như kính Galaxy XR.

Kể từ khi iPhone ra mắt vào năm 2007, Apple đã khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp di động. Gần 20 năm sau, người dùng vẫn mong chờ những cải tiến từ cả hai thương hiệu. Liệu một trong hai công ty có dám mạo hiểm để tạo ra sự khác biệt hay sẽ tiếp tục duy trì những gì đã có?