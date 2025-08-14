Sự cố camera khó hiểu trên Galaxy S25 Ultra

Mặc dù nổi tiếng với hiệu năng camera vượt trội, chiếc điện thoại được kỳ vọng Galaxy S25 Ultra đang gặp phải một sự cố bất thường trong quá trình thử nghiệm phiên bản beta mới nhất của giao diện One UI 8.

Theo phản ánh từ những người dùng tham gia chương trình beta, camera của Galaxy S25 Ultra xuất hiện lỗi kỳ lạ khi chụp ảnh Mặt Trăng. Thay vì những bức ảnh màu trắng hoặc xám quen thuộc, một số người dùng ghi nhận ảnh chụp Mặt Trăng của họ lại có màu tím rõ rệt sau khi cập nhật lên One UI 8 Beta 4.

Mặt Trăng qua lăng kính camera của Galaxy S25 Ultra bỗng dưng có màu tím.

Sự cố này dường như không giới hạn ở một mức zoom cụ thể nào, mà xảy ra ở nhiều mức thu phóng khác nhau như 10x, 20x, 30x, và thậm chí cả mức zoom "khủng" 100x. Điều đáng nói là trong quá trình ngắm chụp, cả trên màn hình xem trước và giao diện camera, hình ảnh Mặt Trăng vẫn hiển thị bình thường. Lỗi màu tím chỉ xuất hiện sau khi người dùng xem lại bức ảnh trong ứng dụng thư viện.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do cảm biến chính 200MP của điện thoại và hệ thống Space Zoom tích hợp AI đang diễn giải sai tông màu của Mặt Trăng sau những điều chỉnh về độ rõ nét của zoom kỹ thuật số trong bản cập nhật mới. Thậm chí, việc tắt tính năng Scene Optimizer cũng không thể khắc phục được tình trạng này, gây không ít thất vọng cho những người dùng vốn rất kỳ vọng vào khả năng zoom của Galaxy S25 Ultra. Điều đáng chú ý là lỗi này không hề xuất hiện trong phiên bản Beta 3 trước đó.

Hiện tại, không phải tất cả người dùng thử nghiệm đều gặp phải lỗi này, cho thấy đây có thể là một vấn đề không đồng nhất trên các thiết bị. Samsung vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về sự việc. Tuy nhiên, một điều phối viên của diễn đàn beta đã khuyến nghị người dùng gặp lỗi nên gửi báo cáo chi tiết kèm theo nhật ký hệ thống thông qua ứng dụng Samsung Members trong vòng 3 phút sau khi tái hiện lỗi.

Người dùng và giới công nghệ đang kỳ vọng Samsung sẽ nhanh chóng xác định và khắc phục sự cố này trong các bản beta tiếp theo hoặc trong bản cập nhật One UI 8 chính thức, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9 tới cùng với Galaxy S25 FE.

Trong thời gian chờ đợi bản vá, những người dùng đang tham gia chương trình beta và gặp phải lỗi "Mặt Trăng tím" có thể tạm thời thử tắt tính năng Scene Optimizer hoặc điều chỉnh các tùy chọn tối ưu hóa thông minh trong phần cài đặt camera để xem có cải thiện được tình hình hay không. Dù sao, với một phần mềm vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, những lỗi nhỏ như thế này là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, với danh tiếng vốn có về khả năng chụp ảnh Mặt Trăng của dòng Galaxy S Ultra, Samsung chắc chắn sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề này một cách nhanh nhất có thể.