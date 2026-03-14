“Con mắt cơ học” trên iPhone 18 Pro khiến người dùng chán ngấy smartphone đời cũ

Trong hơn một thập kỷ qua, các nhà sản xuất smartphone đã cố gắng mô phỏng hiệu ứng này thông qua các thuật toán phần mềm. Tuy nhiên, sự ra mắt của iPhone 18 Pro với camera “con mắt cơ học” hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta chụp ảnh.

iPhone 17 Pro sẽ có một sản phẩm kế nhiệm xứng đáng.

Bokeh và vai trò trên smartphone

Bokeh là một thuật ngữ trong nhiếp ảnh có nguồn gốc từ tiếng Nhật, có nghĩa là “mờ” hoặc “nhòe”. Hiệu ứng này xuất hiện khi chụp ảnh bằng ống kính có khẩu độ và tốc độ nhất định, tạo ra hiện tượng nhòe mờ phía sau vật thể được lấy nét. Để có được hiệu ứng bokeh tự nhiên, người dùng cần một ống kính với khẩu độ rộng nhằm cho phép ánh sáng đi vào cảm biến một cách tối ưu.

Các smartphone hiện nay có thể tạo ra hiệu ứng bokeh thông qua phần mềm, tuy nhiên phương pháp này vẫn gặp nhiều hạn chế. Mặc dù các thuật toán hiện đại đã cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh, nhưng vẫn không thể so sánh với hiệu ứng bokeh tạo bởi quang học tự nhiên.

iPhone 18 Pro sẽ mang đến sự đột phá

iPhone 18 Pro được cho là sẽ trang bị hệ thống camera với khẩu độ thay đổi, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi qua ống kính. Điều này có thể mang lại những bức ảnh bokeh tuyệt đẹp, tương tự như những gì mà các máy ảnh DSLR đã làm trong nhiều năm qua. Nếu Apple thành công trong việc phát triển hệ thống này, iPhone 18 Pro có thể trở thành một sản phẩm đột phá trong lĩnh vực nhiếp ảnh trên smartphone.

iPhone 18 Pro có thể sở hữu camera khẩu độ thay đổi tương tự máy ảnh DSLR.

Tuy nhiên, cũng không thể không nhắc đến những thất bại trước đó của các hãng khác trong việc phát triển tính năng khẩu độ thay đổi. Samsung và Huawei đã từng thử nghiệm camera với khẩu độ thay đổi, nhưng cả hai đều không đạt được kết quả như mong đợi. Dù vậy, với công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm trong thiết kế cơ chế chuyển động, Apple có thể tạo ra một hệ thống hoạt động hiệu quả hơn.

Galaxy S9+ và Huawei Mate 50 Pro đều thử nghiệm với camera có khẩu độ thay đổi.

Đây được xem là thời điểm lý tưởng cho Apple để giới thiệu một sản phẩm đột phá trong nhiếp ảnh di động. Trong trường hợp iPhone 18 Pro có thể giải quyết được vấn đề khẩu độ thay đổi linh hoạt và mang lại những bức ảnh chân dung tuyệt vời, việc người dùng chuyển sang lựa chọn sản phẩm cao cấp sắp tới của Apple là điều hoàn toàn có thể xảy ra.