iQOO 15T lộ thông số khủng: Pin siêu mỏng 8.000 mAh, camera 200MP

Thương hiệu iQOO đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt mẫu flagship iQOO 15T vào ngày 20/5 tại thị trường Trung Quốc. Trước thềm sự kiện, hãng đã liên tục công bố những thông số kỹ thuật ấn tượng của sản phẩm.

Điểm nổi bật nhất của iQOO 15T là viên pin lõi đơn với dung lượng lên tới 8.000 mAh, trong khi vẫn giữ được thiết kế siêu mỏng. Đi kèm với pin khủng này là công nghệ sạc nhanh 100W, giúp người dùng tiết kiệm thời gian sạc.

Đặc biệt, thiết bị còn được trang bị hệ thống cấp nguồn Global Direct Drive Power Supply 2.0, giúp giảm thiểu tình trạng tỏa nhiệt khi vừa sạc vừa chơi game. Thiết kế này được tối ưu hóa để mang lại thời gian sử dụng suốt cả ngày, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí với cường độ cao.

Về khả năng nhiếp ảnh, iQOO 15T đánh dấu bước ngoặt lớn khi trở thành chiếc flagship đầu tiên của hãng sở hữu camera chính lên tới 200MP. Cảm biến lớn này kết hợp với công nghệ chống rung CIPA 4.5, vốn chỉ có trên các dòng máy ảnh cao cấp của vivo.

Máy hỗ trợ zoom không mất chi tiết 4x, giúp tái tạo hình ảnh sắc nét ở mọi khoảng cách, cùng với các công cụ chụp chân dung và xử lý ảnh thông minh bằng AI. Camera chính còn được bổ trợ bởi ống kính góc siêu rộng 50MP và camera selfie 16MP.

Về mặt hiển thị và hiệu năng, iQOO 15T được trang bị màn hình phẳng 6.82 inch với độ phân giải 2K sắc nét và tần số quét 144Hz mượt mà. Hiệu năng của máy được đảm bảo bởi vi xử lý Dimensity 9500 Monster Edition, kết hợp với chip eSport Q3 do hãng tự phát triển.

Cấu hình này cho phép máy xử lý mượt mà công nghệ dò tia (ray tracing) và duy trì khung hình 144fps ở độ phân giải 2K trong nhiều tựa game nặng. Thiết bị sẽ xuất xưởng với giao diện OriginOS 6 trên nền tảng Android 16, tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ hãng có kế hoạch ra mắt phiên bản quốc tế hay không.