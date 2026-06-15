Những sai lầm khi giặt đồ mà rất nhiều người Việt tưởng là đúng

Tuy nhiên, nhiều người dùng tại Việt Nam vẫn thường mắc phải những sai lầm phổ biến mà không hề hay biết. Những thói quen này không chỉ làm giảm hiệu quả giặt giũ mà còn có thể gây hại cho quần áo và máy giặt.

Quá tải máy giặt

Một trong những lỗi thường gặp là cho quá nhiều quần áo vào lồng giặt. Khi lồng giặt bị quá tải, quần áo không có đủ không gian để di chuyển, cản trở sự lưu thông của nước và bột giặt. Kết quả là quần áo không sạch, dễ nhăn và nhanh hỏng. Hơn nữa, máy giặt cũng phải hoạt động trong điều kiện quá tải, làm ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị.

Sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa

Nhiều người nghĩ rằng dùng nhiều bột giặt sẽ giúp quần áo sạch hơn, nhưng thực tế lại ngược lại. Bột giặt dư thừa có thể để lại cặn bám trên vải, làm quần áo cứng và tắc nghẽn các bộ phận bên trong máy giặt. Chính vì vậy, hãy luôn làm theo hướng dẫn trên bao bì và điều chỉnh liều lượng phù hợp với khối lượng và độ bẩn của quần áo.

Không phân loại quần áo

Việc giặt chung quần áo sáng màu với quần áo tối màu là một sai lầm phổ biến. Ngoài ra, việc giặt đồ lớn và đồ nhỏ trong cùng một mẻ cũng có thể gây rối, làm cản trở quá trình giặt. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên phân loại quần áo theo loại và màu sắc để đảm bảo hiệu quả giặt tốt nhất.

Chọn nhiệt độ không phù hợp

Sử dụng cùng một nhiệt độ cho tất cả các loại quần áo là một sai lầm lớn. Trong khi nhiệt độ quá cao có thể làm co rút hoặc phai màu quần áo, việc để nhiệt độ quá thấp có thể làm giảm hiệu quả của chất tẩy rửa. Hãy kiểm tra nhãn mác trước khi giặt để chọn nhiệt độ phù hợp.

Để quần áo ẩm trong máy giặt

Nhiều người có thói quen để quần áo trong máy giặt sau khi giặt xong, điều này có thể dẫn đến mùi ẩm mốc và phát triển vi khuẩn. Tốt nhất là nên lấy quần áo ra ngay sau khi chu trình giặt kết thúc và phơi khô càng nhanh càng tốt.

Không vệ sinh máy giặt

Máy giặt cũng cần được vệ sinh định kỳ. Lý do vì cặn bột giặt và bụi bẩn có thể tích tụ, ảnh hưởng đến chất lượng giặt. Theo khuyến cáo, người dùng nên vệ sinh bộ lọc từ 3 đến 6 tháng một lần và rửa ngăn chứa chất tẩy rửa ít nhất một lần mỗi tháng.

Chọn sai chương trình giặt

Việc chọn sai chương trình giặt không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giặt mà còn làm tăng lượng điện tiêu thụ, chính vì vậy hãy tận dụng các chương trình ECO để tiết kiệm năng lượng và nước.

Nếu đang có ý định thay thế máy giặt, hãy cân nhắc các mẫu máy mới nhất, đặc biệt đi kèm các chức năng hiện đại như định lượng chất tẩy rửa tự động và cảm biến điều chỉnh lượng nước và năng lượng dựa trên khối lượng quần áo. Những cải tiến này sẽ giúp người dùng tránh được nhiều sai lầm trong quá trình giặt giũ.