Chức năng ít người để ý trên máy giặt lại là “thủ phạm” ngốn điện nhất

Theo các chuyên gia, máy giặt chiếm khoảng 4,2% lượng điện năng tiêu thụ trong mỗi hộ gia đình. Mặc dù con số này không quá lớn, nhưng có thể gia tăng nếu người dùng chọn sai loại máy hoặc duy trì thói quen sử dụng không hợp lý.

Lựa chọn máy giặt phù hợp

Một trong những sai lầm phổ biến là chọn máy giặt theo tâm lý “mua dư cho chắc”. Nhiều gia đình chỉ có 2-3 người nhưng vẫn ưu tiên chọn máy có khối lượng giặt lớn, với hy vọng sẽ tiện lợi hơn trong tương lai. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ sai lầm bởi dung tích máy giặt nên được lựa chọn dựa trên số lượng thành viên và nhu cầu giặt giũ thực tế. Một chiếc máy quá lớn nhưng thường xuyên hoạt động với lượng quần áo ít sẽ không đạt hiệu quả tối ưu về điện và nước.

Ngoài khối lượng giặt, nhãn năng lượng cũng là yếu tố quan trọng. Các mẫu máy được dán nhãn 4 hoặc 5 sao thường có hiệu suất sử dụng điện tốt hơn so với các dòng đời cũ. Không gian lắp đặt cũng cần được cân nhắc, trong đó máy lồng đứng thường gọn gàng hơn, phù hợp với căn hộ nhỏ, còn máy lồng ngang và lồng nghiêng cần nhiều không gian hơn để mở cửa.

Về mặt vận hành, máy giặt lồng đứng là lựa chọn phổ biến nhờ giá thành thấp và dễ sử dụng, nhưng thường tiêu tốn nhiều nước hơn. Ngược lại, máy lồng ngang hoặc lồng nghiêng có chi phí đầu tư cao hơn nhưng mang lại hiệu quả giặt tốt hơn và ít làm xoắn quần áo.

Tối ưu hóa sử dụng điện năng

Người dùng nên ưu tiên chọn máy cho phép điều chỉnh các thông số như lượng nước, nhiệt độ và thời gian giặt. Với những mẻ đồ ít, các chương trình giặt nhẹ hoặc tiết kiệm điện thường đã đủ đáp ứng nhu cầu. Nhiều mẫu máy hiện nay còn tích hợp cảm biến tải trọng hoặc tính năng AI Wash, tự động điều chỉnh lượng nước và điện năng theo khối lượng quần áo.

Chế độ giặt nước nóng là một trong những nguyên nhân chính khiến điện năng tiêu thụ tăng cao, chiếm tới 90% lượng điện cần thiết cho chu trình giặt. Do đó, tính năng này chỉ nên sử dụng khi thực sự cần thiết.

Ngoài ra, người dùng cũng nên chú ý đến độ ẩm không khí khi quyết định tốc độ vắt. Với độ ẩm dưới 60%, tốc độ vắt khoảng 450-500 vòng/phút là đủ. Khi độ ẩm tăng lên 70-80%, tốc độ vắt có thể nâng lên 650-800 vòng/phút. Chỉ trong những ngày độ ẩm vượt 80% mới cần sử dụng mức vắt tối đa.

Cuối cùng, việc sử dụng quá nhiều bột giặt hoặc nước giặt cũng là thói quen cần điều chỉnh, vì điều này không chỉ không giúp quần áo sạch hơn mà còn làm máy phải xả nhiều nước hơn. Các chuyên gia khuyến nghị vệ sinh túi lọc, kiểm tra hệ thống cấp nước và bảo dưỡng định kỳ ít nhất một lần mỗi năm để duy trì hiệu suất hoạt động của máy giặt.