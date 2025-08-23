Rò rỉ hình ảnh ốp lưng công nghệ mới cho iPhone 17

Một năm sau khi ngừng sản xuất mẫu ốp lưng iPhone FineWoven, Apple đang có kế hoạch thử nghiệm một sản phẩm thay thế cao cấp hơn cho ốp lưng da. Theo thông tin từ leaker danh tiếng Majin Bu, sản phẩm mới này sẽ mang tên TechWoven, nhằm tạo ra những hiệu năng tích cực hơn so với FineWoven.

Hình ảnh rò rỉ mẫu ốp lưng TechWoven cho iPhone 17.

Majin Bu đã chia sẻ những bức ảnh về vật liệu mới, cho thấy nó có kết cấu ít mịn màng như nhung và có độ nhám cao hơn so với vải thông thường. Sản phẩm này sẽ là lựa chọn thay thế cho chất liệu da mà Apple đã loại bỏ nhằm phục vụ cho mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2030.

Về mặt thiết kế, TechWoven sẽ có các tùy chọn màu sắc đa dạng như đen, nâu, xanh lam, xanh lục và tím. Dựa trên hình dáng bên ngoài, vật liệu mới có thể được làm từ rPET (polyethylene terephthalate tái chế), một loại vải thân thiện với môi trường được sản xuất từ chai nhựa tái chế, giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhựa nguyên sinh và giảm lượng khí thải carbon.

Ngoài ra, Majin Bu cũng cho biết rằng ốp lưng TechWoven sẽ có các lỗ dây đeo ở hai bên đáy, tương tự như ốp lưng silicon hiện tại của Apple. Đặc biệt, bao bì của sản phẩm này ghi rõ "Tương thích với dây đeo chéo", cho thấy Apple có thể sẽ ra mắt một phụ kiện độc quyền đi kèm.

Ốp lưng TechWoven có độ nhám cao hơn so với vải thông thường.

Tuy nhiên, Majin Bu cũng nhấn mạnh rằng đây không phải là hộp đựng ốp lưng điện thoại thực sự của Apple, mà chỉ là những sản phẩm tham khảo có thể là bản sao 1:1 của mẫu gốc. Câu hỏi về sự tồn tại của dây đeo chéo và liệu đây có phải là phụ kiện chính thức của Apple hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Chúng ta có thể sẽ sớm có câu trả lời, khi Apple dự kiến công bố sự kiện ra mắt iPhone 17 vào tuần tới, trước ngày ra mắt chính thức vào 9/9.