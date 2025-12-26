Smartphone bước vào kỷ nguyên “dùng bền thay vì đổi nhanh”

Sau nhiều năm tăng trưởng dựa vào chu kỳ nâng cấp nhanh, thị trường smartphone toàn cầu đang chứng kiến một sự thay đổi rõ rệt trong hành vi người dùng. Từng phổ biến trong giai đoạn bùng nổ công nghệ, việc thay mới điện thoại mỗi năm dần trở nên hiếm hoi. Trong năm 2025, vòng đời thiết bị đã ổn định theo mô hình dài hạn, phản ánh sự trưởng thành và thận trọng hơn trong quyết định tiêu dùng.

Chu kỳ thay thế smartphone đã kéo dài hơn trong những năm gần đây.

Một khảo sát quy mô lớn do Android Authority thực hiện với hơn 5.200 người dùng cho thấy đa số người tiêu dùng không còn mặn mà với việc nâng cấp thường xuyên. Kết quả chỉ ra rằng gần một nửa số người tham gia (49,3%) chỉ thay điện thoại sau ba năm hoặc lâu hơn, cho thấy chu kỳ ba năm đang trở thành chuẩn mực mới của thị trường.

Bên cạnh đó, 29,8% người được hỏi cho biết họ chỉ đổi điện thoại khi thiết bị hỏng hoàn toàn. Quan điểm “nếu vẫn dùng tốt thì chưa cần thay” ngày càng phổ biến, đặc biệt trong bối cảnh giá smartphone liên tục tăng. Trong khi đó, nhóm người nâng cấp sau hai năm hiện chỉ còn chiếm 15,5% và được dự đoán sẽ tiếp tục thu hẹp. Tỷ lệ người đổi điện thoại hàng năm hiện chỉ còn 5,42% và trở thành nhóm thiểu số.

Độ bền smartphone ngày càng được cải thiện.

Điều nào khiến thói quen người dùng smartphone thay đổi?

Các yếu tố kinh tế và kỹ thuật được xem là nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này. Giá linh kiện tăng, chi phí sản xuất leo thang khiến smartphone ngày càng đắt đỏ, trong khi mức độ cải tiến giữa các thế hệ không còn tạo ra khác biệt đủ lớn. Nhiều mẫu máy mới chỉ nâng cấp nhẹ về hiệu năng, camera hoặc phần mềm, chưa đủ thuyết phục người dùng bỏ ra một khoản tiền lớn để thay thế thiết bị vẫn đang hoạt động ổn định.

Xu hướng này cũng tác động trực tiếp đến các nhà mạng. Tại Mỹ, Verizon và AT&T đã chuyển sang các hợp đồng kéo dài 36 tháng, phù hợp hơn với vòng đời sử dụng thực tế của khách hàng. T-Mobile được cho là cũng sẽ sớm áp dụng mô hình tương tự.

Các nhà sản xuất tập trung vào việc tối ưu hóa điện thoại.

Trong khi một số hãng, đặc biệt là các thương hiệu Trung Quốc, vẫn thử nghiệm những đổi mới mạnh mẽ như thiết kế gập, pin dung lượng lớn hay sạc siêu nhanh, thị trường smartphone toàn cầu nhìn chung đang bước vào giai đoạn tối ưu hóa hơn là tạo ra các cuộc cách mạng công nghệ. Khi thiết bị hiện tại đáp ứng tốt nhu cầu hàng ngày, việc nâng cấp không còn mang lại giá trị rõ rệt về trải nghiệm.