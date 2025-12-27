AI sẽ giúp con người sống thọ và sức khỏe tốt hơn

Vị lãnh đạo JPMorgan có góc nhìn lạc quan về tác động của AI đối với con người. Theo ông, thay vì gây ra “thảm họa”, AI có thể mang lại lợi ích lớn cho người dùng và giúp các thế hệ tương lai làm việc ít hơn, sống khỏe hơn và cân bằng cuộc sống tốt hơn.

Trí tuệ nhân tạo có thể mang lại sự cân bằng cho cuộc sống của chúng ta về tuổi thọ và thời gian làm việc

Phát biểu tại một diễn đàn kinh doanh gần đây, ông Dimon cho rằng tác động của AI sẽ không đến ngay lập tức mà diễn ra theo lộ trình dài hạn. Ông nói: “Công nghệ này mới chỉ bắt đầu, nhưng về lâu dài, nó có thể thay đổi cách chúng ta làm việc và sinh hoạt”. Một trong những dự đoán đáng chú ý của CEO JPMorgan là khả năng tuần làm việc có thể rút ngắn xuống còn khoảng 3,5 ngày, do năng suất lao động tăng mạnh nhờ vào AI.

Theo Dimon, khi con người làm việc ít hơn nhưng hiệu quả hơn, chất lượng cuộc sống sẽ được cải thiện, từ đó góp phần kéo dài tuổi thọ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Ông thừa nhận AI có thể thay thế một số vị trí truyền thống, nhưng đồng thời cũng tạo ra những công việc mới, tương tự những gì từng xảy ra với các làn sóng công nghệ trước đây.

Tại JPMorgan Chase, AI đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro đến hỗ trợ vận hành. Những nhân viên bị ảnh hưởng bởi quá trình tự động hóa không bị loại bỏ ngay mà được đào tạo lại và bố trí vào các vị trí phù hợp hơn. Dimon cho rằng đây là cách tiếp cận cần thiết nếu doanh nghiệp muốn tận dụng công nghệ mà vẫn duy trì sự ổn định về nhân sự.

Dẫu vậy, ông nhấn mạnh AI không phải là giải pháp cho mọi vấn đề, đồng thời khẳng định tư duy phản biện, khả năng phán đoán và ra quyết định chiến lược vẫn là những kỹ năng không thể thay thế. Ông so sánh AI với bảng tính - công cụ từng trở nên phổ biến từ thập niên 1990 nhưng đến nay vẫn là kỹ năng cơ bản trong công việc.

Ngoài ra, CEO JPMorgan cảnh báo con người không nên đánh mất những giá trị cốt lõi khi quá phụ thuộc vào công nghệ. Sự đồng cảm, trí tuệ cảm xúc, khả năng giao tiếp và đàm phán vẫn giữ vai trò quan trọng, đặc biệt trong các ngành nghề mà AI khó có thể thay thế hoàn toàn. “Con người cần kết nối với nhau, và đó là điều công nghệ không thể làm thay”, Dimon kết luận.