Cloudflare: Zalo lọt top 10 ứng dụng nhắn tin toàn cầu, vượt KakaoTalk

Theo báo cáo tổng kết năm 2025 (2025 Year in Review) của Cloudflare Radar, Zalo tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam, đồng thời ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ Internet thế giới khi lọt vào top 10 dịch vụ nhắn tin toàn cầu.

Cụ thể, báo cáo của Cloudflare Radar ghi nhận Zalo xếp hạng thứ 9 trong top 10 nền tảng nhắn tin phổ biến nhất thế giới, vượt trên nền tảng KakaoTalk. Top 10 toàn cầu còn có sự góp mặt của những tên tuổi lớn toàn cầu như WhatsApp, Telegram, WeChat hay LINE.

Trong bảng xếp hạng top 10 dịch vụ Internet phổ biến nhất tại Việt Nam - nhóm Nền tảng Nhắn tin, Zalo xếp hạng 1, vượt qua hàng loạt nền tảng nhắn tin quốc tế như WhatsApp, Telegram, Viber hay Messenger. Kết quả từ báo cáo của Cloudflare cũng đồng nhất với nhiều nghiên cứu khác của Decision Lab về những nền tảng nhắn tin phổ biến nhất Việt nam.

Việc Zalo đứng vững vàng ở vị trí số 1 thị trường trong nước phản ánh mức độ phổ cập sâu rộng của Zalo trong đời sống số của người Việt, khi nền tảng không chỉ đóng vai trò là công cụ giao tiếp cá nhân mà còn là kênh kết nối quan trọng giữa người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

Bên cạnh nhóm Nền tảng Nhắn tin, Zalo còn ghi nhận vị trí thứ 6 trong top 10 dịch vụ Internet phổ biến nhất tại Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đứng cùng bảng xếp hạng với các tên tuổi hàng đầu thế giới như Google, Facebook, Apple, Microsoft hay TikTok.

Đáng chú ý, báo cáo Cloudflare Radar cũng cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng lưu lượng Internet ấn tượng, đạt 28% và không ghi nhận gián đoạn Internet lớn. Trong bối cảnh đó, Zalo được đánh giá là một trong những nền tảng quan trọng trong hệ sinh thái Internet Việt Nam.