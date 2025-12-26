14 sản phẩm Apple bị khai tử năm 2025

Năm 2025 tiếp tục là một năm “thay máu” mạnh mẽ trong danh mục sản phẩm của Apple. Cùng với việc ra mắt nhiều thiết bị mới như AirPods Pro 3 hay iPhone 17, hãng công nghệ Mỹ cũng âm thầm loại bỏ nhiều dòng sản phẩm cũ, vốn không còn phù hợp với chiến lược hoặc đã chạm đến cuối vòng đời thương mại.

Ở danh mục iPhone, Apple đã chính thức dừng bán tới 5 mẫu. Đáng chú ý nhất là iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, hai flagship của thế hệ trước với màn hình lớn 6.9 inch, pin dung lượng cao và chip A18 Pro. Việc khai tử bộ đôi này không gây nhiều bất ngờ, bởi Apple thường chỉ giữ lại dòng Pro của thế hệ mới nhất. Khi iPhone 17 ra mắt với hàng loạt cải tiến, vị trí nhanh chóng được chuyển giao.

iPhone 16 Pro và 16 Pro Max nằm trong danh mục sản phẩm Apple phải nói lời tạm biệt năm 2025. Ảnh: Apple

Ngoài ra, Apple cũng xóa sổ toàn bộ dòng iPhone Plus. Đây từng là lựa chọn màn hình lớn nhưng không thuộc phân khúc Pro, hướng đến người dùng muốn giá mềm hơn. Thay thế cho Plus là iPhone Air, mẫu máy siêu mỏng, nhẹ, ưu tiên thiết kế hơn hiệu năng. Tuy nhiên, chính những đánh đổi về tính năng để đạt được thân máy mỏng lại khiến Air gây nhiều tranh cãi.

Ở danh mục máy tính bảng, iPad 10 ra mắt năm 2022 đã bị ngừng bán sau khi iPad 11 xuất hiện. Dù iPad 10 sở hữu cấu hình ổn với chip A14 Bionic, màn hình Liquid Retina 2360 x 1640 và camera 12MP, dường như Apple cho rằng việc duy trì hai mẫu quá giống nhau là không cần thiết. iPad 11 chuyển sang chip A16, cải thiện hiệu năng CPU, GPU và pin, đồng thời trở thành mẫu iPad duy nhất hỗ trợ Apple Intelligence.

Apple Watch cũng chứng kiến một đợt “thanh lọc” lớn. Apple Watch Series 10 bị thay thế bởi Series 11, với nâng cấp nhẹ về kính Ion-X phủ gốm chống trầy, pin nhỉnh hơn và hỗ trợ 5G. Apple Watch SE thế hệ 2 nhường chỗ cho SE 3, trong khi Apple Watch Ultra 2 bị khai tử để nhường sân cho Ultra 3, mẫu đồng hồ mang bước nhảy vọt rõ rệt với chip S10 nhanh hơn, màn hình lớn và sáng hơn, pin tốt hơn cùng khả năng sạc nhanh.

Ở danh mục máy tính, Apple đồng thời loại bỏ hai phiên bản MacBook Air dùng chip M2 và M3 ngay khi MacBook Air M4 ra mắt vào tháng 3. Động thái này được xem là hợp lý khi MacBook Air M4 giữ nguyên mức giá 999 USD cho bản 13 inch và 1.199 USD cho bản 15 inch, trong khi hiệu năng vượt trội và chi phí sản xuất chip M3 được cho là quá cao.

Cùng ngày, hai mẫu Mac Studio dùng chip M2 Max và M2 Ultra cũng bị dừng bán, nhường chỗ cho thế hệ mới, trong đó M4 Max là bản tiêu chuẩn và M3 Ultra đóng vai trò flagship.

Ở mảng phụ kiện, Apple nói lời chia tay với AirPods Pro 2 khi AirPods Pro 3 lên kệ từ tháng 9, giữ nguyên giá 249 USD nhưng cải thiện mạnh về chống ồn, thời lượng pin và thiết kế nút tai. Dù vậy, AirPods Pro 3 cũng vướng phải một số phản ánh hiếm gặp về vấn đề kích ứng tai, song Apple hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức.

(Theo Slash Gear)