iPhone được “độ” pin 12.000 mAh, dùng vài ngày chưa cần sạc

Không ít mẫu máy tầm trung đã chạm mốc 10.000 mAh, cho phép sử dụng 2 đến 3 ngày, thậm chí lâu hơn nếu tiết kiệm năng lượng. Ngược lại, các thiết bị từ Apple vẫn duy trì dung lượng pin khá khiêm tốn so với đối thủ.

Dù vậy, iPhone vẫn thường đạt thời lượng sử dụng dài nhờ khả năng tối ưu đồng bộ phần cứng - phần mềm khi Apple tự thiết kế chip, đồng thời tinh chỉnh hệ điều hành để giảm hoạt động nền và kiểm soát tiêu thụ điện năng hiệu quả hơn.

Giờ đây, một video trên YouTube do kênh The Fix đăng tải đã nhận sự chú ý từ cộng đồng. Nội dung xoay quanh việc thay viên pin dung lượng cực lớn cho một chiếc iPhone đời cũ. Lưu ý rằng video mang tính trình diễn kỹ thuật thay vì hướng dẫn cho người dùng phổ thông bởi các thao tác liên quan pin luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Ở phần đầu, thiết bị thử nghiệm có viên pin đã xuống cấp mạnh, chỉ còn khoảng 67% độ chai. Thực tế, mức dung lượng khả dụng khi đó thấp hơn đáng kể so với ban đầu, khiến thời gian sử dụng giảm rõ rệt.

Kỹ thuật viên sau đó tháo máy bằng cách gia nhiệt để tách màn hình, rồi tiến hành thay pin. Thay vì dùng pin tiêu chuẩn, họ lắp một viên pin được quảng cáo tới 12.000 mAh, nhưng vẫn có kích thước tương thích khung máy. Nhiều ý kiến cho rằng loại pin này có thể áp dụng công nghệ silicon-carbon, vốn cho mật độ năng lượng cao hơn pin lithium-ion truyền thống.

Sau khi hoàn tất, thiết bị khởi động bình thường và hệ thống hiển thị mức dung lượng rất lớn so với tiêu chuẩn ban đầu. Tuy nhiên, con số hiển thị chưa chắc phản ánh chính xác dung lượng thực tế, bởi phần mềm iPhone vốn không thiết kế để nhận diện loại pin “ngoài chuẩn”.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên tự ý thử nghiệm tương tự. Việc thay pin không chính hãng hoặc pin dung lượng bất thường có thể gây rủi ro về an toàn, ảnh hưởng linh kiện khác và làm mất khả năng bảo vệ của thiết bị. Dù vậy, những thử nghiệm kiểu này vẫn cho thấy sức sáng tạo của cộng đồng kỹ thuật và gợi mở hướng phát triển pin smartphone trong tương lai.