Những mẫu điều hòa Inverter 1HP giá tốt nhất tháng 8

Thời tiết khu vực phía Bắc và phía Nam hiện tại vẫn ghi nhận nhiều đợt nắng nóng, khiến nhu cầu mua sắm điều hòa không thể "hạ nhiệt". Trong đó, dòng điều hòa 1HP với công suất khoảng 9000 BTU là những phiên bản được người dùng ưa chuộng nhất do có giá phải chăng, tiết kiệm điện hiệu quả.

Trong tháng 8 này, người dùng có thể tham khảo 5 mẫu điều hòa Inverter dưới đây từ các thương hiệu như: Nagakawa, Panasonic, Sunhouse, LG và Daikin với mức giá trải từ khoảng 5 đến hơn 12 triệu đồng, tùy nơi bán và chương trình giảm giá để làm mát cho căn nhà của mình.

1. Điều hòa Nagakawa Inverter 1 HP NIS-C09R2T62

Giá bán từ: 6,29 triệu đồng

Nagakawa NIS-C09R2T62 là mẫu điều hòa Inverter 1HP có công suất 9.000 BTU, hướng đến các căn phòng nhỏ như phòng ngủ hoặc phòng làm việc. Hiện tại, sản phẩm đang được giảm giá xuống mức khá hấp dẫn, đi kèm nhiều khuyến mại.

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 HP NIS-C09R2T62.

Điểm đáng chú ý của model này là công nghệ Inverter kết hợp chế độ Economy, giúp vận hành ổn định và kiểm soát điện năng hiệu quả hơn. Cảm biến I-Feel có nhiệm vụ nhận biết vị trí người dùng để điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt phù hợp hơn. Máy cũng hỗ trợ đảo gió tự động 4 chiều, giúp hơi lạnh được phân bổ theo cả phương ngang và phương đứng thay vì tập trung vào một khu vực.

2. Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9AKH-8

Giá bán từ: 12,29 triệu đồng

Điều hòa Panasonic CU/CS-PU9AKH-8 nằm ở nhóm có giá cao nhất trong danh sách. Đổi lại, người dùng nhận được một hệ thống tính năng khá toàn diện. Máy sử dụng công nghệ Inverter, chế độ POWERFUL để tăng tốc làm lạnh khi mới khởi động và ECO kiểm soát bằng AI nhằm tối ưu mức tiêu thụ điện. Panasonic còn tích hợp Wi-Fi, cho phép điều khiển thông qua ứng dụng. Công nghệ nanoe-G được hãng công bố có khả năng loại bỏ các hạt bụi mịn như PM2.5.

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9AKH-8.

Nhìn chung, đây là lựa chọn phù hợp hơn với người đặt yếu tố điều khiển từ xa, lọc bụi mịn và khả năng kiểm soát điện năng lên trên tiêu chí giá rẻ.

3. Điều hòa Sunhouse Inverter 1 HP SHR-AW09IC650

Giá bán từ: 7,29 triệu đồng

Điều hòa Sunhouse SHR-AW09IC650 tiếp cận người dùng bằng một công thức khá khác: công suất vừa đủ, nhiều tính năng cơ bản và mức giá cạnh tranh. Sản phẩm nhập khẩu từ Malaysia, dễ sử dụng và lắp đặt.

Điều hòa Sunhouse Inverter 1 HP SHR-AW09IC650.

Máy được trang bị màng lọc HEXA X6+, hướng tới việc lọc bụi trong không khí, cùng bộ bảo vệ S-PRO 3 tác động gồm chống ẩm, chống cháy và chống ăn mòn. Chế độ DRY hỗ trợ hút ẩm, hữu ích trong những ngày thời tiết nồm.

4. Điều hòa LG Inverter 1 HP IFC09M1

Giá bán từ: 7,99 triệu đồng

LG IFC09M1 là một trong những mẫu điều hòa Inverter có mức giá dễ tiếp cận nhất trong danh sách. Máy có công suất 9.000 BTU, thuộc loại 1 chiều Inverter và được thiết kế cho những không gian dưới 15 m². Công nghệ Jet Cool giúp tăng tốc độ làm lạnh trong thời gian đầu, phù hợp với tình huống người dùng trở về phòng sau khi nhiệt độ đã tăng cao.

Điều hòa LG Inverter 1 HP IFC09M1.

Với mức giá phải chăng, IFC09M1 hướng nhiều hơn đến nhu cầu làm mát thiết yếu thay vì các tính năng cao cấp. Đây có thể là phương án phù hợp cho phòng ngủ cá nhân, phòng trọ hoặc phòng làm việc nhỏ, đặc biệt khi người mua ưu tiên giảm chi phí đầu tư ban đầu.

5. Điều hòa Daikin Inverter 1 HP ATKB25YVMV

Giá bán từ: 11,09 triệu đồng

Lựa chọn cuối cùng trong danh sách này là điều hòa Daikin ATKB25YVMV. Máy thuộc loại 1 chiều Inverter, phù hợp với phòng có diện tích dưới 15 m².

Điều hòa Daikin Inverter 1 HP ATKB25YVMV.

Điều hòa Daikin còn có chế độ Powerful để làm lạnh nhanh, luồng gió Coanda hướng khí lạnh lên trần rồi lan tỏa trong phòng, cùng công nghệ Inverter tiết kiệm điện. Qua đánh giá, sản phẩm được ưa chuộng nhờ khả năng vận hành tương đối yên tĩnh, đặc biệt trong phòng ngủ.