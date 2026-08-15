Một hiểu lầm phổ biến về điện mặt trời vừa được làm rõ

Thế giới đang đối mặt với một thách thức lớn: biến đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng và gây ra nhiều lo ngại cho hành tinh. Như là một phần trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu, các dự án năng lượng tái tạo đã phát triển nhanh chóng, trong đó đáng chú ý là năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

Điện mặt trời đang được thúc đẩy tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Cả hai lĩnh vực năng lượng này đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, đặc biệt trở nên hiệu quả về mặt chi phí khi triển khai quy mô lớn. Tuy nhiên, niềm tin rằng chỉ cần đạt hiệu quả tài chính là đủ để khởi động các dự án mới đã không còn đúng. Một phần nguyên nhân là do những quan niệm lỗi thời về năng lượng mặt trời, như việc cho rằng nó không thể cung cấp điện vào ban đêm hoặc khi không có ánh nắng.

Bộ Năng lượng Mỹ đã khẳng định rằng, khi kết hợp với các nguồn năng lượng tái tạo khác, cũng như kết hợp sử dụng pin lưu trữ năng lượng dư thừa, sẽ giúp năng lượng mặt trời trở nên hoàn toàn đáng tin cậy mà không cần đến nguồn điện dự phòng từ nhiên liệu hóa thạch. California (Mỹ) là một ví dụ điển hình, nơi năng lượng mặt trời đã chiếm 27% tổng sản lượng điện vào năm 2025, từ đó giảm sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên từ 60% xuống còn 36%.

Tuy nhiên, câu hỏi cũng được không ít người đặt ra là liệu năng lượng tái tạo có thể cung cấp điện ổn định cho các thành phố hay không? Điều này hoàn toàn có thể, đặc biệt nếu đáp ứng đủ các yêu cầu như lưu trữ năng lượng hoặc điều kiện thời tiết.

Khi kết hợp pin lưu trữ, điện mặt trời có thể phát điện ngay cả mặt trời đã tắt.

Một minh chứng rõ ràng là hòn đảo Ta'u thuộc Samoa, nơi một hệ thống lưới điện nhỏ sử dụng năng lượng mặt trời đã cung cấp toàn bộ điện năng cho gần 900 cư dân ở đây. Hệ thống này có công suất 1,4 MW và sử dụng 60 bộ pin dự phòng do Tesla sản xuất.

Cộng đồng Masdar City ở Abu Dhabi cũng là một ví dụ điển hình khác. Với 4.000 cư dân, Eco Villa của Masdar City đã sử dụng 87 tấm pin mặt trời để sản xuất 40.000 kWh điện trong một năm, từ đó góp phần giảm 16.000 tấn khí thải carbon hàng năm.

Tóm lại, những quan niệm sai lầm về năng lượng mặt trời đã được chứng minh là không chính xác. Tuy nhiên, có thể mất nhiều năm để các nhà chức trách nhận ra tính cấp thiết của việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Trong khi đó, công nghệ năng lượng mặt trời sẽ tiếp tục phát triển, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.