Những điện thoại “second hand” đáng rinh về nhất hiện nay

Để tiết kiệm, nhiều người chuyển sang điện thoại đã qua sử dụng, hay second hand. Đây giải pháp vừa “dễ thở” về giá, vừa góp phần giảm rác thải điện tử. Thay vì mua máy tầm trung mới, người dùng có thể chọn một mẫu tầm trung hoặc thậm chí cao cấp ở mức giá khoảng 6-20 triệu đồng, tùy thuộc ngân sách.

Các sản phẩm này không chỉ đáp ứng hiệu năng nhỉnh hơn mà trải nghiệm tổng thể cũng toàn diện. Vấn đề là, giữa vô vàn lựa chọn, việc tìm chiếc máy phù hợp nhu cầu cá nhân không hề đơn giản. Người mê chụp ảnh sẽ ưu tiên camera; người hay xem phim, mạng xã hội lại cần màn hình đẹp. Dưới đây là danh sách các mẫu điện thoại đã qua sử dụng đáng mua, phù hợp nhiều mức ngân sách.

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra là một trong những mẫu smartphone nổi bật, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày với nhiều tính năng vượt trội. Dù đã ra mắt được hai năm, thiết kế của Galaxy S23 Ultra vẫn thu hút nhờ màn hình lớn, trải dài từ mép này sang mép kia.

Màn hình của máy được đánh giá là một trong những tốt nhất trên thị trường, có thể cạnh tranh với các mẫu điện thoại ra mắt năm 2025. Đặc biệt, nếu thường xuyên xem phim, Galaxy S23 Ultra sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua. Điểm cộng lớn là bút S Pen giúp người dùng ghi chú, vẽ hoặc chụp ảnh mà Galaxy S25 Ultra cũng không sở hữu.

Về hiệu năng, chip Snapdragon 8 Gen 2 vẫn mạnh mẽ giúp xử lý mượt mà mọi tác vụ. Phần mềm One UI của Samsung cũng được đánh giá cao. Galaxy S23 Ultra trang bị bốn camera, trong đó camera chính lên tới 200 MP và camera zoom 10x cho phép chụp ảnh từ xa. Viên pin 5.000 mAh giúp người dùng thoải mái sử dụng cả ngày. Với mức giá khoảng 13,49 triệu đồng, Galaxy S23 Ultra là một trong những lựa chọn tốt nhất trong phân khúc điện thoại tầm trung.

iPhone 15 và 15 Pro

iPhone 15 và 15 Pro là những lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích hệ sinh thái Apple. Dù đã hơn hai năm tuổi, cả hai mẫu điện thoại này vẫn mang lại hiệu suất mạnh mẽ, phù hợp cho các tác vụ nặng như chơi game. Kích thước nhỏ gọn giúp người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay, trong khi thời lượng pin của cả hai đều đáng tin cậy, đủ để sử dụng trong một ngày.

Apple nổi tiếng với việc cung cấp hỗ trợ phần mềm lâu dài, điều này khiến iPhone 15 trở thành lựa chọn hấp dẫn. Mặc dù iPhone 15 (giá khoảng 13 triệu đồng) không được trang bị tính năng Apple Intelligence như iPhone 16, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm sử dụng. Ngược lại, iPhone 15 Pro (giá khoảng 18,5 triệu đồng) có hỗ trợ AI, camera tele và màn hình ProMotion 120 Hz mang lại trải nghiệm mượt mà hơn.

Galaxy A55

Nếu đang tìm kiếm một chiếc điện thoại giá cả phải chăng, Galaxy A55 là lựa chọn tuyệt vời với mức giá rơi vào khoảng 6 triệu đồng. Thiết kế của Galaxy A55 nổi bật, tương tự như các mẫu cao cấp đắt tiền hơn.

Mặc dù hiệu năng không thể so sánh với dòng S do sử dụng chip Exynos, nhưng Galaxy A55 vẫn đủ khả năng xử lý các tác vụ hàng ngày. Tuy nhiên, người dùng cần chuẩn bị cho một số trục trặc nhỏ và tình trạng chậm máy khi thực hiện các tác vụ nặng.

iPhone 13 mini

Khoảng 4 năm sau khi ra mắt, iPhone 13 mini (giá khoảng 8,3 triệu đồng) vẫn là lựa chọn duy nhất cho những ai yêu thích một chiếc điện thoại nhỏ gọn, đặc biệt là hệ sinh thái Apple. Mặc dù đã cũ, iPhone 13 mini vẫn có khả năng chạy hầu hết các ứng dụng hàng ngày và camera của nó được đánh giá cao.

Apple cũng cam kết cung cấp các bản cập nhật iOS trong thời gian dài giúp người dùng yên tâm về phần mềm. Tuy nhiên, thời lượng pin có thể là một vấn đề do kích thước nhỏ của máy.

Các mẫu điện thoại trên đều có những ưu điểm riêng, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của người dùng. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định mua sắm.