Đây là 5 mẫu iPhone đang được giảm giá nhiều nhất tháng 4

Bước sang tháng 4, thị trường smartphone trở nên sôi động khi nhiều hệ thống bán lẻ đồng loạt điều chỉnh giá iPhone, đặc biệt là các dòng ra mắt từ năm 2023 trở về trước. Mức giảm này giúp người dùng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Dưới đây là 5 mẫu iPhone đang được ghi nhận có mức giảm đáng chú ý.

1. iPhone 15 Plus (giảm tới 3 triệu đồng)

Giá bán từ: 17,99 triệu đồng

iPhone 15 Plus hiện được xem là một trong những mẫu iPhone đang được giảm giá rõ rệt nhất ở phân khúc cận cao cấp. Với màn hình lớn 6,7 inch, pin dung lượng cao - 4383 mAh và thời lượng sử dụng tốt, thiết bị phù hợp với người dùng ưu tiên giải trí và làm việc dài giờ.

So với các dòng iPhone Pro, iPhone 15 Plus không có camera telephoto hay màn hình ProMotion nhưng lại mang đến trải nghiệm ổn định, đặc biệt với người dùng phổ thông. Mức giá hiện tại khiến mẫu máy này trở nên dễ tiếp cận hơn, nhất là khi so sánh với các smartphone Android cùng tầm.

2. iPhone 14 (giảm tới 3 triệu đồng)

Giá bán từ: 13,99 triệu đồng

Ở phân khúc thấp hơn, iPhone 14 tiếp tục là lựa chọn phổ biến nhờ mức giá giảm sâu theo thời gian. Đây là mẫu iPhone phù hợp với người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple với chi phí tối ưu. Điện thoại có màn hình 6,1 inch gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng bằng 1 tay.

Máy vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản như lướt mạng xã hội, chụp ảnh, quay video và chơi game nhẹ. Dù không có nhiều nâng cấp so với iPhone 13 nhưng với mức giá hiện tại, iPhone 14 trở thành lựa chọn “an toàn” cho người dùng không cần quá nhiều tính năng mới.

3. iPhone Air (giảm tới 9 triệu đồng)

Giá bán từ: 22,99 triệu đồng

Một cái tên đáng chú ý trong danh sách là iPhone Air – dòng sản phẩm mới được định vị mỏng nhẹ và hướng đến trải nghiệm tối giản. Giá bán hiện tại của máy giảm tới 9 triệu đồng so với thời điểm ra mắt. Điểm mạnh của thiết bị nằm ở thiết kế mỏng, trọng lượng nhẹ và cảm giác cầm nắm thoải mái, phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển.

Tuy nhiên, để đạt được độ mỏng này, máy có thể bị cắt giảm một số yếu tố như dung lượng pin và hệ thống camera nâng cao. Với mức giá hiện tại, iPhone Air phù hợp với người dùng đề cao tính thẩm mỹ và sự tiện dụng hơn là hiệu năng tối đa.

4. iPhone 15 Pro Max (giảm tới 3,2 triệu đồng)

Giá bán từ: 24,99 triệu đồng

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 15 Pro Max cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Giá bán của mẫu flagship này giảm khá nhiều so với thời điểm mở bán. Đây vẫn là mẫu iPhone mạnh nhất trong danh sách với chip xử lý A17 Pro mạnh mẽ, camera telephoto 12MP cung cấp khả năng zoom xa và khung viền titan nhẹ hơn so với thép không gỉ trước đây.

Việc giảm giá giúp thiết bị trở nên “dễ tiếp cận hơn” với nhóm người dùng cao cấp, đặc biệt là những người cần hiệu năng mạnh cho công việc như quay dựng video hoặc chơi game nặng. Tuy nhiên, mức giá vẫn ở ngưỡng cao, đòi hỏi người dùng cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế.

5. iPhone 14 Plus 512GB (giảm tới 8,2 triệu đồng)

Giá bán từ: 20,19 triệu đồng

iPhone 14 Plus là một trong những mẫu iPhone có mức giảm mạnh nhưng ít được chú ý hơn. Hiện thiết bị được bán với giá khá hấp dẫn. Với màn hình lớn - kích cỡ 6,7 inch tương tự dòng Pro Max nhưng giá thấp hơn, iPhone 14 Plus phù hợp với người dùng cần không gian hiển thị rộng để xem phim, đọc tin tức hoặc làm việc. Ngoài ra, máy cũng có viên pin lớn - dung lượng 4325 mAh, cho phép sử dụng trong thời gian dài.

Nếu sở hữu iPhone 14 Plus, người dùng có thể dùng tốt khoảng 3 năm nữa. Điểm hạn chế của máy nằm ở việc không có camera zoom và màn hình vẫn sử dụng tần số quét 60Hz kém mượt mà hơn.