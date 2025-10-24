Các nhà khoa học tiết lộ sự thật đáng sợ sau chai thuốc nhỏ mắt bạn dùng mỗi ngày

Hầu hết chúng ta đều có thói quen với lấy chai thuốc nhỏ mắt mà không cần suy nghĩ kỹ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới có thể buộc bạn phải nhìn lại hành động tưởng chừng vô hại này.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa có bình duyệt Eye đã đưa ra một phát hiện đáng báo động về việc một số nhãn hiệu thuốc nhỏ mắt không kê đơn (OTC) phổ biến có thể chứa hàng ngàn mảnh nhựa nhỏ li ti. Phát hiện đáng ngạc nhiên này đặt ra câu hỏi lớn về những gì chúng ta đang thực sự đưa vào mắt mình.

Phát hiện vô vàn mảnh vi nhựa trong thuốc nhỏ mắt.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra sáu nhãn hiệu thuốc nhỏ mắt được mua tại các cửa hàng bán lẻ dược phẩm và phát hiện tình trạng nhiễm vi nhựa trong tất cả các mẫu.

Trong khi một số chai chỉ chứa vài hạt nhựa trôi nổi, một mẫu thử đã cho thấy kết quả kinh ngạc khi chứa hơn 18.000 hạt vi nhựa chỉ trong một ml dung dịch. Phân tích cho thấy, hầu hết các mảnh vỡ này là polyethylene và polypropylene — đây chính là các loại nhựa thường được sử dụng để làm nắp chai và lớp lót bên trong.

Phát hiện này cũng lặp lại kết quả từ các nghiên cứu trước đây. Một bài báo trên Science Direct từng báo cáo về việc tìm thấy các mảnh nhựa bị mắc kẹt trong mô mắt, làm dấy lên lo ngại về khả năng gây kích ứng và tổn thương mắt lâu dài.

Vi nhựa không còn chỉ là một vấn đề môi trường, chúng đã trở thành một vấn đề sức khỏe con người. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa vi nhựa với tình trạng viêm và nhiễm độc, có thể gây hại nghiêm trọng cho các mô mắt vốn rất mỏng manh theo thời gian. Những người có thói quen sử dụng thuốc nhỏ mắt hàng ngày có thể đang vô tình đưa vào cơ thể mình những mảnh vụn siêu nhỏ mà cơ thể không có khả năng loại bỏ.

Ngoài ra, các phát hiện này một lần nữa nhấn mạnh rằng nhựa không hề biến mất. Dữ liệu từ Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cho thấy một mảnh nhựa duy nhất có thể tồn tại hàng thế kỷ. Trớ trêu thay, chính độ bền (vốn được dùng để giữ cho ống nhỏ giọt vô trùng) lại khiến các mảnh vỡ của chúng tồn tại dai dẳng trong đất, nước và thậm chí là bên trong cơ thể chúng ta.

Hình ảnh các mảnh vi nhựa bị các nhà khoa học "soi" thấy.

Nhóm nghiên cứu đã lập tức kêu gọi các nhà sản xuất thuốc phải xem xét lại vật liệu đóng gói và phương pháp sản xuất để ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm vi nhựa này.

Một số công ty đã bắt đầu thử nghiệm các giải pháp thay thế như ống nhỏ giọt bằng thủy tinh, các trạm nạp lại (refill) và sử dụng nhựa có nguồn gốc thực vật để giảm thiểu rác thải và rủi ro.

Về phía người tiêu dùng, những hành động nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Người tiêu dùng hiện có thể bắt đầu ủng hộ các thương hiệu "xanh" hơn, tìm kiếm các công ty giảm thiểu bao bì nhựa dùng một lần, và ưu tiên các loại mỹ phẩm sạch, không chứa chất phụ gia độc hại.