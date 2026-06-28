Anker tích hợp loạt công nghệ thông minh trong thiết bị Eufy thân quen

Nhắc đến Anker, phần lớn người dùng sẽ nghĩ đến pin dự phòng, củ sạc GaN, cáp sạc hay các phụ kiện điện tử. Tuy nhiên, vài năm gần đây, hãng đã liên tục mở rộng hệ sinh thái thông qua thương hiệu Eufy với robot hút bụi, camera an ninh, khóa cửa thông minh và nhiều thiết bị nhà thông minh khác. Trong đó, máy hút sữa Eufy S1 Pro là sản phẩm mới ra mắt với khả năng kết nối với smartphone.

Quản lý qua ứng dụng là tính năng quan trọng của thiết bị.

Thiết kế

Nếu chỉ nhìn qua, Eufy S1 Pro không khác nhiều các mẫu máy hút sữa đeo được trên thị trường. Tuy nhiên, điểm tạo nên khác biệt nằm ở hệ thống HeatFlow tích hợp ngay trong phễu silicone. Công nghệ này cho phép làm ấm bề mặt tiếp xúc với 7 mức nhiệt trong khoảng 35 - 40,5 độ C nhằm mô phỏng phương pháp chườm ấm trước khi hút sữa.

Trên thực tế, tính năng này không hề mang tính trình diễn. Việc làm ấm phễu sẽ giúp giảm cảm giác khó chịu khi đeo, đặc biệt vào mùa lạnh hoặc khi lấy phụ kiện ra từ tủ lạnh giữa các cữ hút. Cảm giác đeo cũng dễ chịu hơn nhờ vật liệu silicone mềm, không tạo áp lực lớn lên lớp da mỏng.

Ảnh thực tế Eufy S1 Pro trong hộp đựng kiêm sạc dự phòng.

Máy sử dụng cốc chứa có dung tích khoảng 150ml mỗi bên, phù hợp với phần lớn các cữ hút thông thường. Bộ sản phẩm đi kèm phễu tiêu chuẩn 24mm cùng các vòng chuyển đổi 21mm, 19mm và 17mm, đáp ứng nhiều kích cỡ đầu ti mà không phải mua thêm phụ kiện. Tuy nhiên, người cần kích thước lớn hơn 24mm sẽ phải tìm giải pháp khác vì Eufy hiện chưa hỗ trợ.

Phiên bản S1 Pro được trang bị hộp sạc từ tính giống hộp sạc tai nghe không dây cỡ lớn, chỉ cần đặt mô-tơ vào đúng vị trí là thiết bị tự động sạc. Một điểm cộng nữa là cụm mô-tơ được khóa chắc chắn vào cốc chứa, giúp hạn chế tình trạng lỏng khi tháo lắp. Máy cũng có thể tự đứng vững trên mặt bàn, khá tiện khi vệ sinh hoặc đổ sữa.

Tuy nhiên, chiếc hộp sạc khiến giá bán của S1 Pro cao hơn đáng kể, khoảng 13 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản S1 (giá khoảng 11 triệu đồng) vẫn giữ nguyên công nghệ HeatFlow, lực hút và khả năng kết nối ứng dụng nhưng bỏ hộp sạc từ tính để giảm chi phí. Còn phiên bản E20 (khoảng 9 triệu đồng) hạ giá thành bằng cách sử dụng cổng sạc USB Type-C thông thường và chỉ còn 3 mức gia nhiệt thay vì 7 mức như dòng S1.

Cận cảnh các chi tiết sạc của Eufy S1 Pro.

Tính năng

Eufy S1 Pro sở hữu lực hút tối đa khoảng 300mmHg, tương đương nhiều máy hút sữa đeo được cao cấp trên thị trường. Máy có 4 chế độ hút cài đặt sẵn và cho phép tùy chỉnh sâu thông qua ứng dụng Eufy Baby. Người dùng có thể điều chỉnh lực hút, lựa chọn chương trình, cài đặt thời lượng gia nhiệt riêng, ghi nhận lượng sữa, xem lịch sử hút và thiết lập nhắc lịch.

Một trong những chế độ được đánh giá cao là Max Rhythm. Máy tự động luân phiên giữa giai đoạn kích sữa và hút sữa theo chu kỳ được tối ưu sẵn nhằm mô phỏng nhịp bú của trẻ. Nhiều người ban đầu tưởng máy hoạt động bất thường khi liên tục đổi chế độ, nhưng sau khi tìm hiểu mới nhận ra đây chính là điểm khác biệt giúp tối ưu hiệu quả.

Một số thiết lập trên ứng dụng Eufy Baby.

Trong các bài thử nghiệm, sản lượng sữa thu được gần tương đương các dòng máy truyền thống như Spectra, đồng thời vượt qua không ít mẫu máy hút sữa đeo được vốn ưu tiên thiết kế nhỏ gọn hơn hiệu năng. Độ ồn khoảng 46dB cũng đủ thấp để sử dụng trong văn phòng hoặc nơi công cộng mà không gây phiền hà môi trường xung quanh.

Như đã nói ở phần thiết kế, điểm đáng giá không hẳn nằm ở lực hút mà là cảm giác sử dụng. Phễu silicone gần như không tạo ma sát hay áp lực quá lớn, kết hợp HeatFlow khiến toàn bộ quá trình hút trở nên dễ chịu hơn.

Dĩ nhiên, S1 Pro vẫn chưa hoàn hảo, bởi muốn khai thác hết tính năng gần như bắt buộc phải kết nối ứng dụng. Máy cũng chưa có cảm biến chống tràn nên nếu lượng sữa vượt quá 150ml, sữa có thể chảy ra từ miệng cốc. Ngoài ra, hệ thống đèn báo khá khó nhìn dưới ánh sáng mạnh, và giới hạn phễu tối đa 24mm sẽ khiến một số người dùng phải cân nhắc.

Mức giá hiện tại của S1 Pro thuộc nhóm cao trên thị trường nhưng với những gì mang lại về trải nghiệm, khả năng kết nối và sự tiện lợi, thiết bị này vẫn là một trong những mẫu máy hút sữa công nghệ đáng chú ý hiện nay.