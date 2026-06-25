Honor đang phát triển smartphone có pin dung lượng tới 14.000 mAh

Dung lượng pin của điện thoại thông minh đang ngày càng gia tăng, và Honor có vẻ như đang chuẩn bị nâng cao tiêu chuẩn này. Theo leaker uy tín Digital Chat Station, một mẫu smartphone với pin 14.000 mAh đã bước vào giai đoạn giới thiệu sản phẩm mới (NPI), cho thấy nó đang tiến gần đến sản xuất hàng loạt.

Ảnh minh hoạ.

Nếu sản phẩm này được công bố, viên pin 14.000 mAh sẽ vượt trội so với các flagship hiện tại. Để dễ hình dung, dung lượng này gần gấp ba lần pin 4.252 mAh của iPhone 17 Pro. Mặc dù kích thước pin rất lớn, thông tin rò rỉ cho biết điện thoại sẽ chỉ nặng khoảng 220g. Mặc dù con số này có vẻ nặng đối với một chiếc smartphone, nhưng vẫn dễ dàng mang theo khi xét đến cấu hình phần cứng bên trong.

Honor đã có kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực này. Mẫu Win Turbo của hãng đã đạt ngưỡng 10.000 mAh vào đầu năm nay, trong khi chiếc X80 Pro Max mới ra mắt với viên pin 11.000 mAh và chip Snapdragon 6 Gen 5, cho thời gian sử dụng lên đến hơn 26 giờ phát trực tiếp liên tục. Việc nâng cấp lên 14.000 mAh chắc chắn sẽ kéo dài thời gian sử dụng hơn nữa.

Ngành công nghiệp smartphone cũng đang chú ý đến vấn đề pin. Bên cạnh thông tin về Honor, Huawei cũng đang phát triển một chiếc điện thoại thông minh riêng biệt, tập trung vào pin dung lượng lớn, kết nối vệ tinh và chế độ tiết kiệm năng lượng.

Hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết chiếc điện thoại pin 14.000 mAh mới này sẽ thuộc dòng sản phẩm nào của Honor, cũng như thời điểm chính thức ra mắt. Tuy nhiên, khi các nhà sản xuất tìm ra cách tích hợp nhiều năng lượng hơn vào thiết kế mà không làm cho điện thoại trở nên cồng kềnh, nhu cầu mang theo cục sạc dự phòng có thể sẽ giảm đi đáng kể.