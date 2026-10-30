8 vụ hack tiền mã hóa lớn nhất lịch sử trước sự việc hàng tỷ USD tại Binance

Trước khi Binance vướng nghi vấn bị tin tặc tấn công với số tiền có thể lên tới hàng tỷ USD, thị trường tiền mã hóa từng chứng kiến nhiều vụ đánh cắp tài sản quy mô lớn. Trong đó, Bybit, Poly Network và Ronin Network là những cái tên ghi nhận thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Biểu đồ 8 vụ hack sàn tiền số lớn nhất thế giới.

Theo thống kê của Reuters, xét theo giá trị tiền mã hóa bị đánh cắp tại thời điểm xảy ra sự cố, dưới đây là những vụ tấn công đáng chú ý trước sự cố Binance ngày 29/10/2026:

Bybit: Khoảng 1,5 tỷ USD (năm 2025)

Vụ tấn công nhằm vào sàn giao dịch tiền mã hóa Bybit vào tháng 2/2025 được Reuters xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách những vụ đánh cắp tiền số lớn nhất.

Tin tặc đã lấy đi lượng Ethereum trị giá khoảng 1,5 tỷ USD từ ví lạnh của sàn. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau đó quy trách nhiệm vụ tấn công cho Triều Tiên.

Theo FBI, nhóm tin tặc đã nhanh chóng chuyển đổi số tiền bị đánh cắp thành những loại tiền mã hóa khác, sau đó phân tán qua hàng nghìn địa chỉ ví trên nhiều blockchain nhằm gây khó khăn cho quá trình truy vết.

Poly Network: Khoảng 610 triệu USD (năm 2021)

Tháng 8/2021, nền tảng tài chính phi tập trung Poly Network trở thành mục tiêu của một vụ tấn công khiến khoảng 610 triệu USD tiền mã hóa bị đánh cắp.

Poly Network là nền tảng hỗ trợ giao dịch và chuyển tài sản giữa các blockchain. Vụ việc cho thấy những lỗ hổng bảo mật có thể tồn tại trong các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi).

Điểm đáng chú ý là sau vụ tấn công, hacker đã hoàn trả gần như toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Đây là một trong những vụ việc hiếm hoi mà phần lớn tài sản bị đánh cắp được trả lại cho nền tảng.

Ronin Network: Khoảng 540 triệu USD (năm 2022)

Tháng 3/2022, Ronin Network, blockchain phục vụ trò chơi Axie Infinity, phát hiện tin tặc đã lấy đi khoảng 540 triệu USD tiền mã hóa.

Theo thông tin được công bố, số tài sản bị đánh cắp gồm khoảng 173.600 Ethereum và 25,5 triệu USD Coin (USDC).

Ronin là mạng lưới hỗ trợ chuyển tiền mã hóa giữa các blockchain. Vụ tấn công đã phơi bày những rủi ro bảo mật trong hệ thống xác thực giao dịch, đặc biệt đối với các mạng lưới cầu nối blockchain.

Các sàn giao dịch tiền mã hóa liên tục bị hack. (Ảnh minh họa)

Coincheck: Khoảng 530 triệu USD (năm 2018)

Tháng 1/2018, sàn giao dịch tiền mã hóa Coincheck tại Nhật Bản bị tin tặc tấn công, lấy đi lượng tiền số trị giá khoảng 530 triệu USD.

Đối tượng đã nhắm vào ví nóng của sàn, tức loại ví được kết nối Internet để phục vụ các hoạt động giao dịch thường xuyên.

Vụ việc khiến vấn đề bảo mật tài sản trên các sàn giao dịch tiền mã hóa trở thành chủ đề được quan tâm tại Nhật Bản. Cơ quan tình báo Hàn Quốc khi đó nhận định một nhóm hacker Triều Tiên có thể liên quan đến vụ việc.

Mt. Gox: Gần 500 triệu USD (năm 2011 - 2014)

Mt. Gox từng là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới, xử lý khoảng 80% lượng giao dịch Bitcoin toàn cầu vào thời kỳ đỉnh cao.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2011 - 2014, sàn đã bị đánh cắp lượng Bitcoin có giá trị gần 500 triệu USD.

Đến đầu năm 2014, Mt. Gox tuyên bố phá sản sau khi vụ việc bị phanh phui. Khoảng 24.000 khách hàng bị ảnh hưởng và mất quyền truy cập vào tài sản của mình.

Bitget: Khoảng 387,5 triệu USD (năm 2026)

Tháng 9/2026, sàn giao dịch tiền mã hóa Bitget thông báo phát hiện khoảng 387,5 triệu USD tài sản bị đánh cắp khỏi nền tảng.

Vụ việc tiếp tục cho thấy những rủi ro bảo mật đối với các sàn giao dịch tiền số, đặc biệt là hệ thống ví nóng có kết nối Internet.

Theo Reuters, đây là một trong những vụ đánh cắp tiền mã hóa lớn được ghi nhận trong năm 2026 trước sự cố Binance.

Wormhole: Khoảng 320 triệu USD (năm 2022)

Tháng 2/2022, nền tảng cầu nối blockchain Wormhole trở thành mục tiêu của tin tặc, khiến khoảng 320 triệu USD tiền mã hóa bị đánh cắp.

Đối tượng đã lấy đi khoảng 120.000 token liên quan đến Ethereum thông qua một lỗ hổng bảo mật trong hệ thống.

Sau sự cố, bộ phận tiền mã hóa của công ty Jump Trading đã bổ sung số tiền tương ứng để bù đắp thiệt hại, giúp Wormhole tiếp tục hoạt động.

DMM Bitcoin: Khoảng 305 triệu USD (năm 2024)

Tháng 5/2024, sàn giao dịch tiền mã hóa DMM Bitcoin của Nhật Bản xác nhận bị đánh cắp 4.502,9 Bitcoin, có giá trị khoảng 305 triệu USD tại thời điểm xảy ra sự cố.

Sàn phát hiện một lượng Bitcoin bị chuyển trái phép khỏi ví của mình và lập tức triển khai các biện pháp hạn chế một số dịch vụ để ngăn chặn thiệt hại tiếp diễn.

DMM Bitcoin sau đó cam kết bảo đảm số Bitcoin tương ứng cho khách hàng với sự hỗ trợ từ các công ty trong cùng tập đoàn.