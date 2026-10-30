Binance bị hack, hàng tỷ USD "bốc hơi", tạm dừng rút tiền trên nhiều mạng lưới

Binance xác nhận đang điều tra một sự cố bảo mật, sau khi người dùng phát hiện tài sản bị rút khỏi các ví tiền điện tử trên sàn. Hiện, nền tảng này đã tạm dừng hoạt động rút tiền trên nhiều mạng lưới để phòng ngừa rủi ro, nhưng chưa công bố thiệt hại cụ thể.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance bị hack, có thể là lớn nhất lịch sử. (Ảnh minh họa)

Binance tạm dừng rút tiền sau nghi vấn bị hacker đánh cắp hàng tỷ USD tiền số

Theo thông tin Binance cung cấp cho TechCrunch ngày 29/10, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã ghi nhận những báo cáo về một vấn đề bảo mật tiềm ẩn và đang tích cực điều tra.

Đại diện Binance khẳng định, tài sản của người dùng vẫn an toàn. Đội ngũ bảo mật đang khẩn trương rà soát các thông tin liên quan và sẽ cập nhật thông qua những kênh chính thức khi có kết quả xác minh.

Ross O’Leary - người phát ngôn của Binance cho biết, sàn đã tạm thời dừng hoạt động rút tiền trên nhiều mạng lưới sau sự cố bảo mật như một biện pháp phòng ngừa.

Binance đồng thời khuyến cáo người dùng cảnh giác với các hình thức lừa đảo, không tin tưởng những đường dẫn, tin nhắn hoặc yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản từ các nguồn không chính thức.

Nghi vấn hàng tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp

Trước khi Binance xác nhận sự cố, nhà sáng lập Changpeng Zhao đã đăng tải trên mạng xã hội X cho biết, công ty có thể đã bị tin tặc tấn công. Ông không còn điều hành Binance nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất của sàn.

Trong khi đó, các chuyên gia theo dõi thị trường tiền điện tử cho rằng, ít nhất 2 tỷ USD tài sản đã bị rút khỏi ví nóng của Binance. Một số ước tính khác đưa con số thiệt hại lên hơn 5,7 tỷ USD. Tuy nhiên, những số liệu này chưa được xác nhận chính thức, và cũng chưa thể loại trừ khả năng các hoạt động đánh cắp tiền mã hóa trên đây vẫn đang tiếp diễn.

Hiện chưa rõ danh tính nhóm tin tặc đứng sau vụ việc. Binance cũng chưa cho biết có nhận được thông tin liên lạc nào từ những đối tượng bị nghi ngờ thực hiện vụ tấn công hay không.

Circle và Tether phong tỏa tài sản liên quan

Sau khi xuất hiện thông tin về sự cố, hai công ty tài chính tiền điện tử Circle và Tether đã triển khai biện pháp phong tỏa tài sản liên quan.

Cụ thể, Circle đã đóng băng khoảng 800 triệu USD tản sản khi phát hiện dòng tiền này di chuyển qua các mạng lưới của công ty. Trong khi đó, Tether cũng phong tỏa khoảng 1,56 tỷ USD tài sản liên quan đến vụ tấn công Binance.

Nếu những nghi vấn thất thoát hàng tỷ USD được xác nhận, đây có thể trở thành một trong những vụ tấn công gây thiệt hại lớn nhất lịch sử thị trường tiền điện tử.

Trước đó, vào năm 2025, tin tặc từng đánh cắp khoảng 1,4 tỷ USD tiền điện tử trong một vụ tấn công nhằm vào sàn giao dịch Bybit. Nhóm hacker Triều Tiên được cho là đứng sau sự việc.