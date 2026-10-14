Đây là 5 mẫu máy giặt - sấy Inverter kinh tế nhất hiện nay

Máy giặt tích hợp sấy đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với những gia đình sống tại căn hộ, nhà phố thiếu sân phơi hoặc thường xuyên gặp thời tiết nồm ẩm. Thay vì mua hai thiết bị riêng biệt, người dùng có thể giặt và sấy trên cùng một máy, tiết kiệm diện tích lắp đặt.

Dưới đây là 5 gợi ý máy giặt sấy kinh tế nhất hiện nay với tải trọng và tính năng khác nhau, phù hợp với những nhu cầu sử dụng riêng.

1. Máy giặt sấy Hisense Inverter giặt 9 kg - sấy 6 kg WD90N1Y

Giá tham khảo: 7,79 triệu đồng

Với mức đầu tư ban đầu tương đối thấp, máy giặt sấy Hisense WD90N1Y phù hợp với gia đình nhỏ hoặc người độc thân sống tại căn hộ có diện tích hạn chế. Máy có khối lượng giặt 9 kg và sấy 6 kg, đáp ứng nhu cầu giặt quần áo hằng ngày, đồng phục trẻ em và một số đồ dùng gia đình. Tuy nhiên, khi cần sấy, người dùng phải lưu ý giới hạn 6 kg thay vì cho toàn bộ lượng đồ giặt vào máy.

Máy giặt sấy Hisense Inverter giặt 9 kg - sấy 6 kg WD90N1Y.

Model này sử dụng động cơ Inverter Pro và công nghệ sấy ngưng tụ, cho phép sử dụng bền bỉ trong thời gian dài. Đáng chú ý, Hisense trang bị cho máy công nghệ sấy kép Dual Hygiene Steam - kết hợp công nghệ sấy ngưng tụ với luồng gió sấy đa chiều xoắn ốc giúp quần áo nhanh khô. Máy còn có chức năng tự vệ sinh, giúp người dùng giảm bớt công việc chăm sóc thiết bị.

2. Máy giặt Xiaomi giặt 10.5 kg - sấy 7 kg WD105MJA10VN

Giá tham khảo: 9,99 triệu đồng

Máy giặt sấy Xiaomi WD105MJA10VN hướng đến người dùng muốn kết hợp tải trọng lớn với khả năng điều khiển thông minh. Máy giặt được 10,5 kg và sấy 7 kg, giá bán cũng phù hợp với nhiều gia đình nhỏ.

Máy giặt Xiaomi giặt 10.5 kg - sấy 7 kg WD105MJA10VN.

Một lợi ích đáng chú ý khasd của máy giặt Xiaomi còn là khả năng kết nối ứng dụng Xiaomi Home để điều khiển từ xa, theo dõi và tùy chỉnh chương trình. Ngoài ra, sản phẩm còn có công nghệ Steam Wash và AI Smart Wash, hỗ trợ người dùng chăm sóc quần áo linh hoạt theo từng nhu cầu giặt

Với người thường xuyên giặt đồ thể thao, quần áo trẻ em hoặc cần quản lý thiết bị qua điện thoại, Xiaomi đem lại sự linh hoạt đáng cân nhắc.

3. Máy giặt sấy Toshiba Inverter giặt 10.5 kg - sấy 7 kg TWD-T25BZU115MWV

Giá tham khảo: 12,99 triệu đồng.

Khác với máy giặt Xiaomi thiên về điều khiển thông minh, máy giặt Toshiba TWD-T25BZU115MWV tập trung vào các tính năng hỗ trợ làm sạch và chăm sóc quần áo. Máy có tải trọng giặt 10,5 kg, sấy 7 kg, sử dụng công nghệ Origin Inverter và công nghệ sấy ngưng tụ nên vận hành khá bền bỉ.

Máy giặt sấy Toshiba Inverter giặt 10.5 kg - sấy 7 kg TWD-T25BZU115MWV.

Máy tích hợp công nghệ siêu bọt khí nano UFB, hỗ trợ chất giặt tẩy thấm sâu vào sợi vải cùng công nghệ Color Alive giảm độ phai màu. Nếu thường xuyên giặt nhiều loại quần áo, người dùng có thể tận dụng các chương trình dành cho đồ len, đồ mỏng, đồ trắng, bảo vệ màu và giặt hơi nước. Cuối cùng, công nghệ Aroma+ hướng tới khả năng lưu hương tốt hơn trong khi Great Steam hỗ trợ xử lý vi khuẩn bằng hơi nước.

4. Máy giặt sấy Electrolux UltimateCare 500 Inverter giặt 10 kg - sấy 7 kg EWW1023P5SC

Giá tham khảo: khoảng 12,99 triệu đồng

Máy giặt sấy Electrolux EWW1023P5SC có khối lượng giặt 10 kg, sấy 7 kg, động cơ EcoInverter và 13 chương trình vận hành. Điểm đáng chú ý của sản phẩm này nằm ở các chế độ dành cho những nhu cầu cụ thể, thay vì chỉ tập trung vào tải trọng.

Máy giặt sấy Electrolux UltimateCare 500 Inverter giặt 10 kg - sấy 7 kg EWW1023P5SC.

Chiếc máy giặt này được tích hợp công nghệ UltraMix, hỗ trợ hòa tan chất giặt tẩy trước khi tiếp xúc với quần áo, hạn chế cặn bám trên vải. Cùng với đó, chế độ HygienicCare sử dụng hơi nước, giúp loại bỏ vi khuẩn, tác nhân gây dị ứng trên quần áo. Với những gia đình có trẻ nhỏ, người thường xuyên mặc đồ công sở hoặc cần chăm sóc các chất liệu khác nhau, những chương trình này có thể giúp việc giặt giũ thuận tiện hơn.

5. Máy giặt sấy Hisense Inverter giặt 10.5 kg - sấy 7 kg WD105M3

Giá bán từ: 10,39 triệu đồng

Nếu nhu cầu chính là xử lý nhiều quần áo trong mỗi lần giặt, Hisense WD105M3 có lợi thế với tải trọng giặt 10,5 kg và sấy 7 kg. Máy có khả năng sấy khử mùi, diệt khuẩn Air Wash vô cùng tiện lợi cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Máy giặt sấy Hisense Inverter giặt 10.5 kg - sấy 7 kg WD105M3.

Một trong những tính năng thực dụng là chương trình giặt sấy 60 phút. Máy cũng có chế độ giặt hơi nước, tự vệ sinh lồng giặt và chu trình bổ sung thông qua kết nối ứng dụng ConnectLife. Những tiện ích này có thể giảm thao tác cài đặt thủ công và hỗ trợ xử lý đồ dùng thường ngày nhanh hơn.