Windows 11 gặp lỗi bất thường, có thể “nuốt” tới 500 GB dung lượng lưu trữ

Nếu đang gặp khó khăn với dung lượng lưu trữ trên máy tính Windows 11, có thể vấn đề không hoàn toàn do người dùng. Một lỗi hệ thống trên Windows 11 được cho là có thể khiến dung lượng ổ đĩa bị chiếm dụng lên tới 500 GB, ngay cả khi người dùng không lưu trữ nhiều tệp tin hay ứng dụng.

Đừng ngạc nhiên nếu ổ cứng bỗng nhiên đầy một cách bất thường.

Theo ghi chú bản vá cho bản cập nhật KB5095093 dành cho Windows 11, một thông tin cho biết: “Bản cập nhật này cải thiện việc sử dụng dung lượng ổ đĩa cho tệp CapabilityAccessManager.db-wal”. Mặc dù có vẻ như không quan trọng, nhưng lỗi này có thể làm cho ổ đĩa của bạn ngày càng đầy hơn.

Cụ thể, vấn đề này liên quan đến dịch vụ Capability Access Manager, vốn chịu trách nhiệm quản lý quyền truy cập ứng dụng trong Windows. Thông thường, tệp này chỉ chiếm vài MB, nhưng trên một số máy tính, nó có thể lên tới hàng trăm GB, thậm chí làm đầy toàn bộ ổ đĩa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất hệ thống.

Cách kiểm tra tình trạng dung lượng lưu trữ

Việc kiểm tra danh sách ứng dụng đã cài đặt trong Windows Settings không đủ để phát hiện vấn đề này, vì nó không chỉ ra thư mục nào đang chiếm dụng dung lượng lớn. Để xác định xem máy tính có bị ảnh hưởng hay không, người dùng có thể sử dụng các ứng dụng như TreeSize, WinDirStat hoặc WizTree để tìm kiếm các tệp lớn và xác định vị trí của tệp CapabilityAccessManager.db-wal. Nếu tệp này có kích thước vài GB, máy tính của người dùng đang gặp phải lỗi này.

Việc phát hiện tệp hệ thống bị lỗi không thể kiểm tra theo cách thông thường với ứng dụng Windows Settings.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng Command Prompt với quyền quản trị viên và nhập lệnh sau: robocopy "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager" "%TEMP%\CAMCheck" /L /B /R:0 /W:0 /BYTES /NP.

Giải pháp khắc phục

Vấn đề này đã tồn tại trong Windows 11 một thời gian, với những báo cáo đầu tiên xuất hiện cách đây khoảng 1 năm. Microsoft đã gián tiếp thừa nhận vấn đề này thông qua bản vá lỗi, hiện đã có sẵn trong bản cập nhật tùy chọn tháng 6/2026 và sẽ được triển khai cho tất cả người dùng trong bản cập nhật Patch Tuesday tháng 7 tới. Người dùng có thể cài đặt bản cập nhật tùy chọn bằng cách kiểm tra bản cập nhật KB5095093 qua Windows Update > Advanced options > Optional updates.

Nếu gặp phải lỗi này, hãy tránh thực hiện bất kỳ thay đổi trái phép nào đối với tệp, chẳng hạn như xóa hoàn toàn tệp hoặc gỡ cài đặt Capability Access Manager, vì điều này có thể dẫn đến các lỗi khác.