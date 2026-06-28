Vì sao màn hình TV không sử dụng tấm nền AMOLED rực rỡ?

Màn hình AMOLED vốn là chuẩn mực hiển thị cao cấp giúp điện thoại thông minh sở hữu những khung hình rực rỡ và phản hồi siêu nhạy. Tuy nhiên, những chiếc TV OLED ở phòng khách nhà bạn lại chưa từng được gắn nhãn hiệu công nghệ này dù về mặt bản chất, nó vẫn sử dụng cấu trúc ma trận chủ động để điều khiển điểm ảnh. Câu trả lời cho điều này cuối cùng là như thế nào?

Một điện thoại sử dụng màn hình AMOLED.

Màn hình AMOLED vì sao vẫn mãi "lỡ hẹn" với TV?

Theo đó, lý do cốt lõi là màn hình điện thoại phụ thuộc vào quy trình sản xuất bóng bán dẫn LTPS đa tinh thể nhiệt độ thấp, một cấu trúc rất phức tạp vốn không thể mở rộng quy mô khi kéo giãn lên kích thước lớn.

Bên cạnh bài toán về lớp nền bán dẫn, việc sản xuất màn hình lớn như TV 65 inch phải đối mặt với tỷ lệ lỗi hỏng cực kỳ cao từ các vật liệu hữu cơ phát sáng vốn dễ bị phá hủy bởi độ ẩm và tạp chất. Điện thoại tạo ra màu sắc bằng cách đặt ba lớp vật liệu phát sáng riêng biệt, nhưng việc sản xuất như vậy ở kích thước TV là một trở ngại khổng lồ. Để giải quyết rào cản vật lý này, các nhà sản xuất màn hình lớn đã chuyển sang sử dụng lớp nền chất bán dẫn oxit và tìm kiếm những lối đi thiết kế hoàn toàn khác biệt:

- Công nghệ WOLED của LG: Sử dụng một lớp OLED chỉ phát ra ánh sáng trắng, sau đó dùng bộ lọc bằng nhựa màu để chuyển đổi thành các màu đỏ, xanh lá và xanh dương (RGB). Phương pháp này bổ sung thêm một điểm ảnh phụ màu trắng để đẩy độ sáng lên cao, giúp đơn giản hóa quy trình chế tạo và nâng cao đáng kể sản lượng thành phẩm đạt chuẩn.

- Công nghệ QD-OLED của Samsung: Sử dụng nguồn ánh sáng OLED màu xanh dương đặc biệt kết hợp với các chấm lượng tử siêu nhỏ để tự động chuyển đổi thành màu đỏ và màu xanh lá cây. Việc loại bỏ hoàn toàn bộ lọc màu giúp TV QD-OLED đạt được mức độ sáng cao hơn mà không làm suy giảm độ tương phản của hình ảnh hiển thị.

Hình minh họa.

Dù TV bỏ qua cấu trúc AMOLED kiểu của điện thoại để đi theo con đường tiến hóa riêng, điều đó không hẳn là một điều xấu khi các công nghệ thay thế vẫn đạt được bức ảnh sắc nét, chuẩn màu.

Hiện tại, hãng LG cũng đã dập tắt mọi lo ngại về hiệu suất chiếu sáng bằng công nghệ xếp chồng Tandem WOLED tân tiến nhất để fit cho các dòng TV đời mới của mình. Việc ứng dụng linh hoạt các giải pháp kỹ thuật này đã giúp thị trường TV màn hình lớn vừa đảm bảo chất lượng hình ảnh đỉnh cao, vừa tối ưu hóa tốt chi phí sản xuất thương mại.