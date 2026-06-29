Musk đồng tình với Tim Cook: 'Giá chip nhớ tăng chưa từng có'

Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, Cook chia sẻ, suốt thời gian làm việc trong chuỗi cung ứng điện tử, từ IBM, Compaq đến Apple, ông chưa từng thấy giá cả biến động mạnh như 6 tháng qua. Ông gọi đây là "trận lũ trăm năm có một" và chưa từng bắt gặp "trong bất cứ lĩnh vực nào suốt hơn 40 năm".

Musk dẫn lại nhận định này và tỏ ra đồng tình. "Đây cũng là sự nhảy vọt về giá lớn nhất tôi từng thấy", ông viết trên X tuần này.

Theo Business Insider, nguyên nhân cốt lõi là cơn sốt AI với làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu đã gây áp lực lên hoạt động sản xuất chip nhớ, vốn được sử dụng rộng rãi trong thiết bị điện tử tiêu dùng. Nhu cầu về chip nhớ tăng mạnh đẩy giá cả lên cao, khiến nhiều công ty giảm lợi nhuận và phải tăng giá sản phẩm để bù lại.

Tối 25/6, Apple tăng giá loạt iPad, máy tính MacBook, Mac Mini, Mac Studio trên dưới 20%, có model cao hơn đến 300 USD do ảnh hưởng từ giá chip nhớ. Microsoft cũng có động thái tương tự khi thông báo máy chơi game Xbox sẽ đắt hơn 100-150 USD từ ngày 1/8.

"Sự thiếu hụt sản lượng so với nhu cầu quá lớn. Cần tăng thật mạnh mức sản xuất", Musk viết trên X.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk tại Beverly Hills, California, ngày 6/5/2024. Ảnh: AFP

Trước đó, Musk đã đề cập đến tác động tiềm tàng của tình trạng thiếu chip nhớ trong bối cảnh Tesla cần đảm bảo nguồn cung để hiện thực hóa tham vọng AI. Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2025, ông cho biết công ty có thể bị "giới hạn bởi sản lượng chip của các nhà cung cấp" và "chip nhớ thậm chí còn là nút thắt lớn hơn chip logic".

Terafab, dự án trị giá hàng tỷ USD nhằm xây dựng cơ sở sản xuất kết hợp chip logic, chip nhớ và công nghệ đóng gói tiên tiến, có thể giúp giải quyết một phần mối lo ngại của Musk. Dự án do Tesla, SpaceX và Intel phối hợp thực hiện.

"Chúng ta hoặc phải xây dựng Terafab, hoặc sẽ không có đủ chip", Musk nói trong buổi thuyết trình ở Austin, Texas, ngày 21/3. Tỷ phú nhấn mạnh, sản lượng chip toàn cầu hiện "chỉ đáp ứng một phần nhỏ" nhu cầu tương lai cho các công ty của ông.

Theo Reuters, Terafab được Musk nhắc đến nhiều trong thời gian qua. Ông đặt mục tiêu đạt công suất điện toán một terawatt mỗi năm, gấp đôi so với mức nửa terawatt - công suất cao nhất một nhà máy ở Mỹ hiện có.