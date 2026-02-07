Dung lượng pin iPhone 18 Pro Max lộ diện đầy ấn tượng

Theo Digital Chat Station, iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu pin dung lượng lên tới 5.000 mAh cho thị trường Trung Quốc, trong khi phiên bản quốc tế có thể đạt từ 5.100 đến 5.200 mAh. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một sự gia tăng đáng kể so với iPhone 17 Pro Max, vốn trước đó đã có pin 5.088 mAh và là điện thoại có thời lượng pin lâu nhất dựa trên phép thử thực tế từ CNET.

Nhiều người đã mua iPhone 17 Pro Max có thể phải hối hận khi nhìn vào pin iPhone 18 Pro Max.

Sự thay đổi về dung lượng pin iPhone 18 Pro Max diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất Android đang nghiên cứu và phát triển pin có dung lượng lên tới 10.000 mAh, đặc biệt cho các thiết bị tập trung vào thời lượng pin và chơi game. Ví dụ, Honor vừa ra mắt các mẫu điện thoại cao cấp Honor Win và Win RT với pin 10.000 mAh, trong khi Realme P4 Power cũng cung cấp pin 10.001 mAh.

Tuy nhiên, chiến lược của Apple từ trước đến nay không chỉ đơn thuần là tăng kích thước pin. Hãng luôn chú trọng vào việc tích hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm, cùng với chip tiết kiệm năng lượng. Chip A20 Pro 2nm được đồn đoán sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả năng lượng, giúp người dùng hưởng lợi từ dung lượng pin cao hơn và khả năng quản lý năng lượng thông minh hơn.

Thông tin được chia sẻ bởi Digital Chat Station.

Một báo cáo gần đây cho biết iPhone 18 Pro Max có thể nặng hơn 240 gram, trở thành chiếc điện thoại cao cấp nặng nhất và dày nhất từ trước đến nay của Apple. Nếu những thông tin này chính xác, người dùng có thể kỳ vọng vào thời gian sử dụng màn hình lâu hơn, cải thiện hiệu năng chụp ảnh và quay video cũng như thời lượng pin ở chế độ chờ tốt hơn.

Điều này sẽ giúp giải quyết những phàn nàn về tình trạng hao pin khi thực hiện các tác vụ nặng. Tuy nhiên, như với bất kỳ thông tin nào từ chuỗi cung ứng, thông số kỹ thuật cuối cùng có thể thay đổi trước khi sản phẩm chính thức ra mắt.