Dung lượng pin smartphone bao nhiêu là đủ? Lời khuyên dành cho người dùng

Đây là những con số ấn tượng, đặc biệt khi so với mức pin tiêu chuẩn 5.000 mAh đã trở nên phổ biến trong ngành công nghiệp smartphone hiện nay. Điều này khiến không ít người đặt ra câu hỏi: “Những con số này thực sự có ý nghĩa gì?”.

Nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến thời lượng pin, không chỉ riêng dung lượng pin.

Dung lượng pin càng cao đồng nghĩa với thời gian sử dụng lâu hơn. Chẳng hạn, một chiếc điện thoại có pin 8.000 mAh, tương ứng dung lượng lớn hơn khoảng 60% so với một chiếc điện thoại có pin 5.000 mAh.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng thời gian sử dụng của thiết bị không chỉ phụ thuộc vào dung lượng pin, bởi các yếu tố như chip xử lý, hiệu suất năng lượng, loại ứng dụng sử dụng, mạng kết nối, màn hình và tối ưu hóa phần mềm cũng đóng vai trò quan trọng.

Pin lớn có khiến smartphone nặng hơn?

Đây là vấn đề thường rất đúng, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Bởi hiện nay, nhiều thương hiệu như Oppo và Honor đã áp dụng công nghệ pin carbon-silicon, cho phép tăng mật độ năng lượng mà không làm tăng kích thước hay trọng lượng của thiết bị. Ngược lại, một số thương hiệu như Samsung vẫn sử dụng công nghệ pin lithium-ion, dẫn đến việc không có sự nâng cấp đáng kể về dung lượng pin cho dòng Galaxy S kể từ năm 2020.

Các mẫu smartphone pin khủng giờ đây có trọng lượng nhẹ nhờ công nghệ pin carbon-silicon.

Vậy, liệu việc chọn điện thoại đi kèm dung lượng pin lớn có thực sự cần thiết? Câu trả lời không đơn giản, vì nó phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng người. Nếu chỉ sử dụng điện thoại cho các tác vụ đơn giản như lướt mạng xã hội, xem YouTube hay nhắn tin, smartphone với pin 5.000 mAh có thể là đủ.

Tuy nhiên, nếu là người thích chơi game, xem nhiều nội dung đa phương tiện và cần một thiết bị có thời gian sử dụng lâu dài, việc lựa chọn một mẫu máy với dung lượng 7.000 mAh hoặc cao hơn là hoàn toàn hợp lý.