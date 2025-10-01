Ra mắt Galaxy M07 với pin 5000 mAh, giá chỉ 2 triệu đồng

Samsung hiện đã niêm yết Galaxy M07 trên trang web Ấn Độ, lặng lẽ chính thức ra mắt thiết bị. Điện thoại đi kèm màn hình LCD 6,7 inch với độ phân giải 720x1600 pixel và tần số quét 90Hz, camera chính phía sau có chất lượng 50 MP được kết hợp cùng cảm biến độ sâu 2 MP. Ngoài ra, máy cũng có camera selfie 8 MP và pin 5.000 mAh.

Galaxy M07.

Galaxy M07 được trang bị SoC MediaTek Helio G99, chỉ hỗ trợ 4G, kết hợp với RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB có thể mở rộng. Máy đạt chuẩn IP54 về khả năng chống bụi và nước bắn, có giắc cắm tai nghe 3.5 mm, cảm biến vân tay và mỏng 7,6 mm.

Galaxy M07 có độ bền khá cao, cấu hình cơ bản.

Samsung hứa hẹn sẽ cung cấp 6 bản cập nhật Android và 6 năm cập nhật bảo mật cho Galaxy M07. Hiện tại, sản phẩm chỉ có phiên bản màu đen và có giá bán từ 6.999 Rupee (khoảng 2 triệu đồng) trên Amazon.