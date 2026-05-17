Người dùng vẫn chưa hài lòng với pin trên smartphone

Hiện tại, chiếc iPhone 17 Pro Max vẫn là mẫu smartphone đứng đầu trong các bài kiểm tra pin của CNET. Sau một ngày chụp ảnh, chơi game, gọi món ăn và nhắn tin, pin của chiếc flagship này chỉ còn một nửa vào buổi chiều. Vào cuối ngày, iPhone 17 Pro Max còn 36% pin nhưng vẫn khiến nhiều người dùng cảm thấy bất an, phải bật chế độ tiết kiệm pin và mang theo sạc dự phòng.

Đó cũng là trải nghiệm quen thuộc của nhiều người dùng smartphone hiện nay.

Smartphone ngày càng mạnh, pin phải “gồng” nhiều hơn

Theo khảo sát mới của CNET, 58% người dùng smartphone cảm thấy không hài lòng với thời lượng pin hiện tại. Hơn một nửa cho biết pin yếu là lý do khiến họ cân nhắc đổi điện thoại mới, vượt cả nhu cầu nâng cấp camera, màn hình hay bộ nhớ.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa pin smartphone hiện đại đang “tệ đi”. Thực tế, pin lithium-ion trên điện thoại ngày nay hiệu quả hơn rất nhiều so với trước đây. Vấn đề nằm ở chỗ điện thoại đã thay đổi quá nhanh.

Một chiếc smartphone không còn chỉ dùng để gọi điện hay nhắn tin. Chúng kiêm luôn vai trò máy quay video 4K, định vị GPS, trợ lý AI, thanh toán online, streaming và lướt mạng xã hội. Tần suất sử dụng màn hình cũng tăng mạnh.

Celina Mikolajczak, chuyên gia lâu năm trong ngành pin cho rằng pin liên tục được cải tiến nhưng nhu cầu sử dụng của con người tăng nhanh hơn. Theo bà, smartphone ngày càng mạnh thì mức tiêu thụ điện cũng tăng theo.

Dữ liệu thử nghiệm của CNET cho thấy, thời lượng pin trung bình của 35 smartphone được kiểm tra trong năm 2025 chỉ tăng chưa tới 1% so với năm trước. Điều này phản ánh ngành công nghiệp đang dần chạm tới giới hạn của pin lithium-ion truyền thống.

Pin silicon-carbon có thể là bước ngoặt tiếp theo

Trong khi Apple, Samsung hay Google vẫn trung thành với thiết kế pin lithium-ion quen thuộc, nhiều hãng smartphone Trung Quốc đã chuyển sang sử dụng pin silicon-carbon – công nghệ được đánh giá có mật độ năng lượng cao hơn.

Không giống pin lithium-ion thông thường sử dụng graphite ở cực âm, pin silicon-carbon dùng vật liệu silicon-carbon composite. Silicon có khả năng lưu trữ nhiều ion lithium hơn graphite, từ đó giúp tăng dung lượng pin và hỗ trợ sạc nhanh hơn.

OnePlus 15 từng gây chú ý với viên pin silicon-carbon dung lượng 7.300mAh trong khi Samsung Galaxy S26 Ultra vẫn dừng ở mức 5.000mAh. Motorola Razr Fold cũng đã sử dụng pin silicon-carbon 6.000mAh cho điện thoại màn hình gập.

Nhiều smartphone có thời lượng pin tốt nhất trong các bài kiểm tra hiện nay đều dùng công nghệ này.

Tuy vậy, các hãng lớn vẫn tỏ ra thận trọng. Samsung cho biết hãng đang tiếp tục đánh giá độ ổn định và an toàn của pin silicon-carbon trước khi áp dụng rộng rãi. Điều này xuất phát từ bài học Galaxy Note 7 năm 2016, khi nhiều thiết bị bị quá nóng và phát nổ do lỗi pin.

Paul Braun, Giám đốc Phòng nghiên cứu vật liệu tại Đại học Illinois Urbana-Champaign cho rằng việc đưa công nghệ pin mới ra thị trường toàn cầu là thách thức lớn. Các hãng phải kiểm chứng trên hàng triệu thiết bị để tránh rủi ro về an toàn và độ bền.

Theo các chuyên gia, pin silicon-carbon đặc biệt phù hợp với smartphone mỏng hoặc điện thoại màn hình gập vì giúp tăng dung lượng mà không làm thiết bị quá dày.

Gene Berdichevsky, CEO Sila Nanotechnologies nhận định, công nghệ này có thể giúp các hãng cân bằng giữa thiết kế mỏng nhẹ và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng lớn từ AI, màn hình tần số quét cao hay camera độ phân giải cao.

Người dùng cũng cần thay đổi thói quen sạc pin

Không chỉ công nghệ, thói quen sử dụng của người dùng cũng góp phần tạo ra cảm giác “pin mãi không đủ”.

Michael Liu, Giám đốc nghiên cứu tại Volta Foundation cho rằng phần lớn người dùng vẫn có thói quen cắm sạc điện thoại mỗi tối bất kể pin còn bao nhiêu. Điều này khiến nhiều người khó cảm nhận rõ những cải tiến nhỏ về pin qua từng năm.

Nỗi lo hết pin hiện nay không chỉ liên quan đến giải trí mà còn gắn với các nhu cầu thiết yếu như gọi xe, thanh toán, định vị hay liên lạc. Khi điện thoại tắt nguồn, người dùng gần như bị “cắt kết nối” với mọi hoạt động thường nhật.

Các chuyên gia khuyến nghị, người dùng nên giới hạn mức sạc ở khoảng 80% thay vì luôn sạc đầy 100% để giảm áp lực lên pin và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Nhiều smartphone hiện đã tích hợp tính năng này trong phần cài đặt pin.

Ngoài ra, sạc nhanh liên tục cũng có thể khiến pin xuống cấp nhanh hơn do nhiệt độ tăng cao. Người dùng nên ưu tiên sạc chậm khi không cần gấp và tránh để điện thoại tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao như trong ô tô đóng kín hoặc ngoài trời nắng lâu.

Việc đóng các ứng dụng chạy nền không cần thiết cũng giúp giảm tiêu hao điện năng đáng kể. Với những ai thường xuyên di chuyển cả ngày, pin dự phòng vẫn là giải pháp an toàn.

Trong tương lai, pin thể rắn (solid-state battery) được kỳ vọng sẽ là cuộc cách mạng tiếp theo nhờ mật độ năng lượng cao hơn và độ an toàn tốt hơn. Tuy nhiên, công nghệ này hiện vẫn gặp nhiều rào cản về chi phí và khả năng sản xuất hàng loạt.

Cho đến lúc đó, pin lithium-ion cùng những biến thể như silicon-carbon vẫn tiếp tục là nền tảng chính cho smartphone hiện đại dù người dùng ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào thời lượng sử dụng thực tế.