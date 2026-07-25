Luật mới về dữ liệu cá nhân: TikToker cần lưu ý khi quay video ở nơi công cộng

Những video "phỏng vấn người lạ", food review, du lịch hay ghi lại nhịp sống thường ngày luôn thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Trong không ít trường hợp, những người xung quanh vô tình xuất hiện trong khung hình mà không hề biết mình đang được ghi lại.

Theo quy định mới, việc ghi hình tại nơi công cộng vẫn được thực hiện trong một số trường hợp mà không cần xin sự đồng ý trước của người xuất hiện trong video. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa người quay được toàn quyền sử dụng hình ảnh của người khác.

Không phải xin phép từng người, nhưng phải để họ biết đang được ghi hình

Theo khoản 2 Điều 32 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, trong trường hợp pháp luật cho phép ghi âm, ghi hình mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân thực hiện vẫn có trách nhiệm thông báo hoặc áp dụng hình thức thông tin khác để người liên quan biết mình đang được ghi âm, ghi hình.

Nói cách khác, nếu quay vlog, TikTok hoặc livestream tại nơi công cộng, người thực hiện không nhất thiết phải đến xin phép hay thông báo trực tiếp với từng người vô tình xuất hiện trong khung hình. Tuy nhiên, cần có động thái phù hợp để những người có mặt nhận biết hoạt động ghi hình đang diễn ra.

Quy định này hướng đến việc bảo đảm tính minh bạch trong quá trình thu thập dữ liệu cá nhân, đồng thời giúp người dân biết hình ảnh của mình đang được ghi lại.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Người vô tình lọt vào khung hình có quyền được bảo vệ

Một điểm đáng chú ý khác là hình ảnh có thể nhận diện một cá nhân cũng được xem là dữ liệu cá nhân và thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Điều này đồng nghĩa, nếu video tập trung vào một người cụ thể hoặc có thể nhận diện rõ khuôn mặt, người sáng tạo nội dung cần cân nhắc kỹ trước khi đăng tải hoặc sử dụng hình ảnh đó.

Thực tế, không ít TikToker và YouTuber hiện nay đã chủ động làm mờ khuôn mặt, biển số xe hoặc các thông tin nhận diện khác trong video nhằm hạn chế ảnh hưởng đến quyền riêng tư của những người xuất hiện ngoài ý muốn.

Dữ liệu ghi hình chỉ được lưu trữ trong thời gian cần thiết

Không chỉ quy định về việc ghi hình, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 còn đặt ra yêu cầu đối với việc lưu trữ và sử dụng dữ liệu thu được.

Theo đó, dữ liệu cá nhân từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng chỉ được lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết để phục vụ mục đích thu thập. Khi không còn mục đích sử dụng hoặc hết thời hạn lưu trữ theo quy định, dữ liệu phải được xóa hoặc hủy.

Đồng thời, cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện ghi âm, ghi hình có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân, chỉ sử dụng đúng mục đích xử lý và không được khai thác vào các mục đích trái pháp luật hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Luật không cấm quay video, nhưng yêu cầu tôn trọng quyền riêng tư

Sự phát triển của TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels hay các nền tảng video ngắn khiến việc ghi lại cuộc sống hằng ngày trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Từ những clip dạo phố, review quán ăn đến các buổi livestream ngoài trời, việc bắt gặp người khác trong khung hình là điều khó tránh khỏi.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 không cấm cá nhân quay video hay sáng tạo nội dung tại nơi công cộng. Thay vào đó, luật đặt ra những nguyên tắc để việc ghi âm, ghi hình được thực hiện minh bạch hơn, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người có dữ liệu cá nhân.

Với các TikToker, YouTuber và nhà sáng tạo nội dung, đây sẽ là một trong những quy định đáng lưu ý khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.