6 lỗi khiến người dùng iPhone nên hoãn cập nhật iOS 26.2.1

Bản cập nhật iOS 26.2.1 được thiết kế để hỗ trợ các thiết bị theo dõi AirTag 2 mới ra mắt và sửa một số lỗi. Tuy nhiên, một số người dùng báo cáo gặp phải sự cố, bao gồm ứng dụng bị treo, hao pin và thông tin hiển thị không chính xác.

iOS 26.2.1 đã được phát hành vào tuần trước.

Theo thông tin từ Mac Observer, các khiếu nại phổ biến trên các diễn đàn bao gồm:

- Ứng dụng Apple Maps mất dữ liệu về các địa điểm đã lưu và mục yêu thích.

- Lỗ hổng xác thực Face ID trong các ứng dụng của bên thứ ba.

- Trung tâm điều khiển và các trình kích hoạt HomeKit không phản hồi như mong đợi.

- Báo cáo dung lượng lưu trữ không ổn định với những thay đổi đột ngột.

- Ứng dụng bị lỗi và điện thoại liên tục khởi động lại.

- Thiết bị hoạt động chậm hoặc không ổn định.

Nhiều người được khuyến cáo tạm hoãn cập nhật iOS 26.2.1

Trên diễn đàn hỗ trợ chính thức của Apple, nhiều chủ đề liên quan đến lỗi kết nối và các vấn đề tương tự đã được ghi nhận. Một bài đăng trên Reddit với tiêu đề tạm dịch “iOS 26.2.1 cho cảm giác như một thử nghiệm người dùng” đã thu hút sự chú ý, trong đó người dùng bày tỏ sự thất vọng về trải nghiệm không ổn định của hệ điều hành.

Dẫu vậy, người dùng được khuyến cáo đừng vội cập nhật.

Hiện tại, mức độ phổ biến của các vấn đề này vẫn chưa rõ ràng. Nhiều chủ đề hỗ trợ của Apple đã bị đóng hoặc gộp chung với các vấn đề khác, trong khi các thảo luận trên Reddit cũng không thu hút được nhiều người tham gia.

Nếu chưa cập nhật lên iOS 26.2.1, có lẽ người dùng nên chờ thêm một thời gian, đặc biệt nếu không thể hạ cấp gặp sự cố với phiên bản này. Theo Mac Observer, bản cập nhật iOS 26.3 dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới và có thể khắc phục các vấn đề còn tồn đọng từ bản cập nhật gần đây. Hiện tại, iOS 26.3 đang trong giai đoạn thử nghiệm công khai, thường kéo dài vài tuần trước khi phát hành phiên bản ổn định.