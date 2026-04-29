Hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao cho người Việt Nam ở nước ngoài

Đại diện VinaPhone cho biết, để thực hiện xác thực thông tin thuê bao khi đang ở nước ngoài, khách hàng cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản là hoàn toàn có thể thực hiện xác thực thành công.

Thay vì phải trực tiếp đến điểm giao dịch, toàn bộ quy trình xác thực có thể thực hiện nhanh chóng ngay trên ứng dụng MyVNPT.

Người dùng chỉ cần tải ứng dụng, đăng nhập bằng số thuê bao thông qua mã OTP, sau đó truy cập mục “Thông tin thuê bao” và chọn “Xác thực ngay”.

Tại đây, lựa chọn hình thức “Quét CCCD gắn chip” và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình xác thực. Toàn bộ thao tác chỉ mất vài phút nếu đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết.

Trước hết, người dùng phải mang theo CCCD gắn chip, đây là yếu tố bắt buộc do hình thức xác thực sử dụng công nghệ đối soát dữ liệu trực tiếp từ chip.

Do hạn chế truy cập từ nước ngoài nên khách hàng không thể thực hiện việc xác thực thông qua qua ứng dụng VNeID mà cần sử dụng giải pháp quét CCCD gắn CHIP để thay thế.

Thứ hai, người dùng phải sử dụng điện thoại thông minh có tính năng hỗ trợ NFC để đọc được CCCD gắn CHIP. Thứ 3, số thuê bao cần xác thực phải nhận được tin nhắn để lấy mã xác thực (OTP).

Một lưu ý quan trọng là khách hàng phải trực tiếp thực hiện xác thực do hệ thống có bước đối soát khuôn mặt (eKYC) với dữ liệu trên CCCD gắn chip.

Ngoài ra, nếu SIM đang ở nước ngoài, khách hàng cần kích hoạt chế độ chuyển vùng quốc tế và GPRS để nhận OTP, đồng thời nên tắt dữ liệu di động và sử dụng WiFi nhằm tránh phát sinh chi phí không cần thiết.

Trường hợp SIM để tại Việt Nam hãy nhờ người thân hỗ trợ lắp SIM vào máy điện thoại bất kỳ, bật nguồn để nhận OTP và cung cấp lại cho người dùng để đăng nhập ứng dụng MyVNPT từ xa.

Việc xác thực thông tin thuê bao không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định mà còn giúp khách hàng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hạn chế rủi ro liên quan đến giả mạo thông tin.

Với người Việt ở nước ngoài, chủ động hoàn tất xác thực từ sớm cũng là cách để duy trì liên lạc ổn định với gia đình, đối tác và các dịch vụ thiết yếu tại Việt Nam.

Đại diện VinaPhone cho biết, cùng với việc tối ưu các giải pháp xác thực từ xa, nhà mạng này cũng đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo mọi khách hàng đều có thể hoàn tất chuẩn hóa thông tin thuê bao đúng thời hạn.

Tại các điểm giao dịch trên cả nước, nhà mạng tăng cường nhân sự, kéo dài thời gian phục vụ, kể cả ngoài giờ hành chính để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong các giai đoạn cao điểm.

Không chỉ dừng ở kênh trực tiếp, lực lượng hỗ trợ còn được huy động xuống tận khu dân cư, tổ dân phố, trực tiếp hướng dẫn người dân đặc biệt là người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ thực hiện xác thực một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Cùng với đó, hệ thống tổng đài, kênh online và đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao, liên tục tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ từ trong nước cũng như khách hàng đang sinh sống ở nước ngoài.

Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt trên nhiều kênh cho thấy nỗ lực của VinaPhone không chỉ trong việc tuân thủ quy định mà còn đặt trải nghiệm và quyền lợi khách hàng làm trọng tâm, đảm bảo quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao diễn ra thông suốt, không gây gián đoạn liên lạc.