Cách đổi số điện thoại VNeID nhanh nhất, cập nhật chỉ với vài bước

Số điện thoại đăng ký tài khoản VNeID đóng vai trò then chốt trong việc xác thực và bảo mật thông tin cá nhân. Khi người dùng bị mất SIM, chuyển sang số mới hoặc không còn sử dụng số cũ, việc cập nhật lại số điện thoại là cần thiết để tránh gián đoạn đăng nhập cũng như các bước xác minh danh tính. Hiện nay, quá trình này đã được đơn giản hóa, có thể thực hiện nhanh chóng ngay trên điện thoại.

Cách đổi số điện thoại VNeID trong 2 phút: Làm ngay trên điện thoại, không cần chờ đợi

Với phiên bản mới nhất của ứng dụng VNeID, người dùng có thể tự thay đổi số điện thoại chỉ với vài thao tác. Trước tiên, cần đảm bảo ứng dụng đã được cập nhật từ CH Play hoặc App Store. Sau khi mở ứng dụng và đăng nhập tài khoản định danh điện tử, người dùng truy cập mục “Cài đặt” ở góc dưới màn hình, sau đó chọn “Thay đổi số điện thoại”.

Tại đây, hệ thống yêu cầu tạo mới đề nghị thay đổi thông tin. Người dùng nhập mã Passcode để xác thực, tiếp tục thực hiện bước chụp ảnh khuôn mặt nhằm đảm bảo tính chính xác. Sau đó, nhập số điện thoại mới kèm lý do thay đổi và xác nhận hoàn tất. Nếu hệ thống ghi nhận thành công, yêu cầu sẽ được xử lý trong vài ngày.

Trong trường hợp không thể gửi yêu cầu trực tuyến hoặc gặp lỗi, người dùng có thể đến trực tiếp Công an phường, xã gần nhất để được hỗ trợ. Thủ tục này diễn ra khá nhanh, thường chỉ mất vài phút để hoàn tất việc tiếp nhận thông tin.

Ngoài ra, một phương án khác giúp tiết kiệm thời gian là liên hệ qua tổng đài hỗ trợ của Bộ Công an. Người dùng chỉ cần gọi đến số 1900 0368, sau đó chọn phím 4 để gặp nhân viên tư vấn.

Tại đây, các thông tin liên quan đến tài khoản sẽ được kiểm tra, đối chiếu trước khi tiếp nhận yêu cầu thay đổi số điện thoại mới. Toàn bộ quá trình trao đổi chỉ kéo dài khoảng 5 phút, trong khi thời gian cập nhật chính thức thường mất từ 7–10 ngày.

Việc duy trì thông tin chính xác trên VNeID không chỉ giúp đảm bảo an toàn tài khoản mà còn tạo thuận lợi khi sử dụng các dịch vụ số liên quan đến dữ liệu dân cư. Do đó, người dùng nên chủ động cập nhật ngay khi có thay đổi để tránh phát sinh rủi ro không đáng có.