Nguy cơ tấn công mạng từ AI và công nghệ lượng tử

Các diễn giả tham gia thảo luận tại Vietnam Security Summit 2026

Ngày 22-5, Hội nghị thượng đỉnh về an ninh mạng - Vietnam Security Summit 2026 với chủ đề “Bảo vệ tương lai số trong thế giới hậu lượng tử và trí tuệ nhân tạo” diễn ra tại Hà Nội.

Vietnam Security Summit 2026 được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ cùng thảo luận về chiến lược bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh hạ tầng số và nâng cao năng lực chống chịu trước các mối đe dọa an ninh mạng trong kỷ nguyên AI và hậu lượng tử.

Chuyển đổi số, AI và điện toán đám mây đang tái định hình toàn bộ nền kinh tế số toàn cầu. Đáng chú ý, AI đang tạo ra "tác động kép" lên bức tranh an toàn thông tin. Một mặt, công nghệ này giúp các tổ chức tăng tốc phát hiện mối đe dọa, tự động hóa vận hành và tối ưu phân tích dữ liệu.

Nhưng ở chiều ngược lại, kẻ xấu đang triệt để lợi dụng AI để tạo ra các chiến dịch lừa đảo (phishing), mã độc tống tiền (ransomware) và giả mạo danh tính với mức độ tinh vi chưa từng có.

Khoảng 1.500 đại biểu tham dự sự kiện, tham quan triển lãm công nghệ an ninh mạng

Song song với thách thức từ AI, sự trỗi dậy của điện toán lượng tử đang đặt ra nguy cơ phá vỡ các chuẩn mã hóa truyền thống. Thực tế này đòi hỏi các quốc gia và doanh nghiệp không thể chậm trễ, buộc phải khẩn trương xây dựng chiến lược phòng thủ mới và sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mật mã hậu lượng tử (Post-Quantum Cryptography).

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Trưởng Ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) cho hay, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ lượng tử trong tương lai gần cũng đang đặt ra những thách thức mới đối với các hệ thống bảo mật truyền thống. Nhiều phương thức mã hóa hiện nay có nguy cơ không còn bảo đảm an toàn trước năng lực xử lý của điện toán lượng tử.

Do vậy mà yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là ứng phó với các nguy cơ trước mắt, mà còn phải chủ động chuẩn bị năng lực bảo vệ an ninh mạng cho giai đoạn tiếp theo.

Theo Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, thời gian tới, tình hình an ninh mạng thế giới được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin trọng yếu, hạ tầng tài chính, năng lượng, viễn thông, dữ liệu cá nhân và dữ liệu doanh nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng.

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng- Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng cho rằng, dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin và hạ tầng số đã trở thành mạch máu vận hành nền kinh tế hiện đại. Vì vậy, vấn đề bảo đảm an ninh mạng không còn là câu chuyện của các cơ quan chuyên trách như là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp - những đơn vị đang trực tiếp vận hành và khai thác, sở hữu nhiều hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Trình bày chuyên đề “Định hình các ưu tiên an ninh mạng: Những xu hướng chủ đạo cho giai đoạn 2026 và các năm tiếp theo”, Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm VNCERT, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng cho hay, AI đang trở thành công cụ sử dụng để tấn công mạng.

“Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang được sử dụng để thực hiện 5 hình thức tấn công mạng chủ yếu: Thăm dò hệ thống; tạo mã độc (Malware); tấn công Deepfake/phishing; phát hiện và khai thác lỗ hổng bảo mật và leo thang đặc quyền”- ông Trần Trung Hiếu nói.

Dẫn chứng về một số cuộc tấn công mạng đáng chú ý trong thời gian vừa qua, ông Trần Trung Hiếu cho biết, lần đầu tiên thế giới ghi nhận AI trực tiếp điều hành một cuộc tấn công mạng khi tin tặc (hacker) sử dụng công cụ Claude Code để tự động hóa 80-90% chuỗi tấn công, nhắm vào khoảng 30 tổ chức lớn trên toàn cầu. Tội phạm mạng cũng đã sử dụng AI để phát hiện lỗ hổng Zero-day…

Ngày nay, thay vì tấn công trực tiếp vào mục tiêu chính, tin tặc có xu hướng khai thác lỗ hổng từ các nhà cung cấp phần mềm, nền tảng cloud, thư viện mã nguồn mở hoặc đối tác dịch vụ bên thứ ba để xâm nhập vào nhiều tổ chức cùng lúc.

Theo ông Trần Trung Hiếu, các xu hướng về an ninh mạng toàn cầu đang dịch chuyển nhanh chóng. Đây không còn đơn thuần là cuộc chiến giữa hacker và hệ thống phòng thủ truyền thống, mà là cuộc cạnh tranh về Al, dữ liệu, khả năng phục hồi số và niềm tin số.

Tại hội nghị, các chuyên gia an ninh mạng, các đại diện doanh nghiệp cũng đưa ra giải pháp để xây dựng AI đáng tin cậy, bảo mật thông tin…

Vietnam Security summit 2026 bên cạnh phiên toàn thể còn có các hội thảo chuyên đề về bảo đảm an ninh dữ liệu và định danh; về bảo vệ hạ tầng số trọng yếu; về quản trị rủi ro an ninh mạng. Song song với các sự kiện hội thảo là triển lãm công nghệ an ninh mạng quy tụ 40 nhà cung cấp giải pháp an toàn, an ninh mạng hàng đầu trong nước và quốc tế.