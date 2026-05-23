Chế tạo thành công "điều hòa" không cần điện, chạy bằng muối và ánh nắng

Mùa hè luôn là nỗi ám ảnh với mọi hộ gia đình khi chiếc điều hòa nhiệt độ phải gồng mình chạy hết công suất. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, máy lạnh chiếm tới 12% tổng lượng điện tiêu thụ của một gia đình, khiến chi phí sinh hoạt tăng vọt chóng mặt. Để giải quyết bài toán này, các nhà khoa học tại Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah (KAUST) ở Ả Rập Xê Út đã trình làng một hệ thống làm mát thụ động hoàn toàn không cần cắm điện.

Tương lai máy lạnh có thể không cần dùng điện.

Bí mật từ phản ứng hóa học đảo ngược

Hệ thống này có tên gọi là NESCOD (Làm mát theo yêu cầu bền vững và không cần điện). Theo nghiên cứu được công bố bởi Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Anh, thay vì sử dụng máy nén và chất làm lạnh (gas điều hòa) chạy bằng điện để luân chuyển khí mát, NESCOD hoạt động dựa trên một nguyên lý hóa học cực kỳ thông minh.

Hệ thống sẽ kích hoạt quá trình hòa tan muối amoni nitrat vào nước. Việc này tạo ra một phản ứng thu nhiệt mạnh mẽ, "hút" sạch sức nóng từ môi trường xung quanh và làm hạ nhiệt độ phòng một cách tức thì.

Điều kỳ diệu chưa dừng lại ở đó. Khi chu kỳ làm mát kết thúc, người ta sẽ dùng chính năng lượng mặt trời để làm bay hơi nước, giúp muối kết tinh trở lại trạng thái ban đầu. Chu trình khép kín này cho phép hệ thống tái sử dụng vô hạn lần mà không cần bất kỳ nguồn điện năng nào can thiệp.

Trữ đá lạnh theo yêu cầu – Hiệu suất đáng kinh ngạc

Điểm đắt giá của NESCOD là khả năng tách biệt thời gian làm lạnh và thời gian "sạc" lại. Nghĩa là bạn có thể tận dụng ánh nắng mặt trời ban ngày để tái tạo muối, sau đó lưu trữ nguồn năng lượng này và kích hoạt giải phóng khí mát bất cứ khi nào cần, dù là vào ban đêm.

Trong các bài thử nghiệm thực tế dưới ánh nắng gay gắt, hệ thống này đã đạt công suất làm mát lên tới 191 watt trên mỗi mét vuông. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng, chứng minh năng lượng mặt trời hoàn toàn có thể biến đổi thành năng lượng làm lạnh một cách hiệu quả.

Chặng đường thương mại hóa phía trước

Hiện tại, công nghệ này vẫn đang dừng lại ở mức nguyên mẫu thử nghiệm chứng minh khái niệm (proof of concept) trong môi trường phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu đang tiếp tục tối ưu hóa hệ thống để có thể sớm mở rộng quy mô, ứng dụng vào kiến trúc nhà ở thực tế.

Dù phải mất một thời gian nữa để NESCOD chính thức xuất hiện trên thị trường, nhưng phát minh này đã mở ra một tương lai đầy hứa hẹn, nơi con người có thể tận hưởng không gian mát rượi vào mùa hè một cách hoàn toàn bền vững, thân thiện với môi trường và hoàn toàn miễn phí.