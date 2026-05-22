BenQ ra mắt màn hình MA series chuyên dùng cho máy Mac

BenQ vừa mở rộng dòng màn hình MA series dành cho người dùng MacBook với loạt sản phẩm mới gồm MA270U/UP, MA320U/UP, MA320UG và MA270S. Trong đó, MA270S là mẫu màn hình 5K đầu tiên của hãng thuộc nhóm màn hình tối ưu riêng cho hệ sinh thái macOS, hướng tới nhu cầu chỉnh ảnh, dựng video và làm việc sáng tạo nội dung.

Một mẫu màn hình thuộc MA series.

Các màn hình có thiết kế thông minh với chân đế đi kèm hoặc lắp lên tường hay "arm" chuyên dụng.

MA270S sở hữu kích thước 27 inch dùng tấm nền IPS cùng độ phân giải 5.120 x 2.880 pixel, đạt mật độ điểm ảnh 218 PPI tương đương nhiều thiết bị Retina của Apple. BenQ trang bị lớp phủ Nano Gloss nhằm tăng độ trong và chiều sâu hiển thị nhưng vẫn hạn chế phản chiếu ánh sáng môi trường.

Mẫu màn hình này hỗ trợ dải màu 99% P3 và 99% sRGB, hiển thị 1,07 tỷ màu, độ tương phản 2.000:1 cùng độ sáng tối đa 450 nit. MA270S hỗ trợ HDR10 và chuẩn VESA DisplayHDR 400, tần số quét 70Hz và thời gian phản hồi 5ms GtG. Người dùng có thể lựa chọn nhiều chế độ màu như Display P3, M-Book, HDR, Cinema hay ePaper.

Về kết nối, MA270S được trang bị Thunderbolt 4 hỗ trợ sạc ngược 96W cho MacBook, thêm một cổng Thunderbolt 4 output 15W để daisy-chain, USB-C 35W, hai cổng HDMI 2.1 cùng các cổng USB-A và USB-C tốc độ 10Gbps. Màn hình cũng tích hợp KVM Switch, DualView Plus, Auto Pivot, PIP/PBP và phần mềm Display Pilot 2 hỗ trợ đồng bộ với macOS.

Trong khi đó, MA270U và MA320U là hai lựa chọn 4K thuộc cùng hệ sinh thái MA series, hướng đến người dùng Mac cần không gian hiển thị lớn nhưng tối ưu chi phí hơn so với phiên bản 5K. Cả hai đều được BenQ tinh chỉnh màu sắc theo chuẩn macOS, hỗ trợ chế độ M-Book để hiển thị gần giống màn hình MacBook.

MA270U sử dụng màn hình 27 inch độ phân giải 3.840 x 2.160 pixel, còn MA320U có kích thước 32 inch cùng độ phân giải 4K UHD. Bộ đôi này đều dùng tấm nền IPS, hỗ trợ dải màu P3 rộng, công nghệ bảo vệ mắt EyeSafe 2.0, chống nhấp nháy Flicker-Free và chế độ ePaper tối ưu đọc văn bản.

Điểm chung của MA270U và MA320U còn nằm ở khả năng kết nối USB-C phục vụ truyền hình ảnh, dữ liệu và cấp nguồn cho MacBook chỉ với một sợi cáp. BenQ cũng tích hợp Smart KVM cho phép chuyển đổi nhanh giữa nhiều thiết bị, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh độ sáng trực tiếp bằng bàn phím Mac giống màn hình gốc của Apple.

Riêng MA320U nổi bật hơn nhờ không gian hiển thị rộng 32 inch, phù hợp cho người làm đa nhiệm hoặc chỉnh sửa video timeline dài. Trong khi đó, MA270U phù hợp nhóm người dùng thích mật độ điểm ảnh cao hơn trên kích thước nhỏ gọn 27 inch, đặc biệt với nhu cầu làm việc gần màn hình hoặc setup tối giản.

Ngoài MA270U và MA320U dùng bề mặt Nano Matte chống chói, BenQ còn có các phiên bản MA270UP và MA320UP sử dụng lớp phủ Nano Gloss cho chất lượng hiển thị trong trẻo hơn. Với việc bổ sung MA270S 5K, BenQ đang mở rộng đáng kể lựa chọn màn hình chuyên biệt cho người dùng MacBook, đặc biệt trong nhóm sáng tạo nội dung và làm việc chuyên nghiệp.

Đi kèm các màn hình kể trên, BenQ có phát triển riêng phần mềm Display Pilot 2 nhằm tăng khả năng đồng bộ giữa màn hình MA series và hệ sinh thái macOS. Phần mềm này cho phép người dùng điều chỉnh độ sáng, âm lượng màn hình trực tiếp bằng bàn phím MacBook thay vì thao tác qua menu OSD truyền thống. Ngoài ra, Display Pilot 2 còn hỗ trợ chia cửa sổ làm việc nhanh, tự động xoay giao diện khi xoay màn hình, chuyển đổi chế độ và đồng bộ màu sắc với thiết bị Apple,...