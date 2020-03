Người dùng Galaxy S10 và Note10 sắp đón tin cực vui

Thứ Hai, ngày 23/03/2020 12:00 PM (GMT+7)

Samsung gần đây đã xác nhận rằng công ty đang phát triển One UI 2.1 cho loạt Galaxy S10 và Note10.

Điều này không gây ngạc nhiên khi loạt điện thoại cao cấp mới của Samsung đi kèm với phiên bản One UI 2.1, vì vậy việc chuyển sang các thiết bị khác S10 và Note10 sẽ rất hợp lý. Theo Samsung, công ty sẽ mang rất nhiều tính năng tốt nhất của Galaxy S20 đến S10 và Note10 thông qua bản cập nhật mà công ty Hàn Quốc có ý định triển khai từ cuối tháng này.

Các tính năng sẽ bao gồm Single Take - một chế độ camera mới mà Samsung giới thiệu cùng với Galaxy S20. Nó đã trở nên khá phổ biến vì cho phép người dùng dễ dàng ghi lại các khoảnh khắc hoàn hảo. Single Take có thể chụp một hỗn hợp gồm 10 ảnh và 4 video để người dùng có thể chọn những ảnh họ muốn giữ và chia sẻ thay vì phải quyết định chụp ảnh hay quay video khoảnh khắc.

Trong khi đó, Pro Mode cho video cũng sẽ đến với các điện thoại cao cấp hiện có, cho phép người dùng điều chỉnh tốc độ màn trập, ISO và phơi sáng cho video. Khả năng chuyển đổi giữa camera phía trước và phía sau trong khi video đang quay cũng sẽ được đưa qua. Đây là một tính năng rất hữu ích cho những người có xu hướng vlog với smartphone của họ.

Bản cập nhật phần mềm này cũng sẽ mang lại một số tính năng tốt nhất khác của Galaxy S20. Quick Crop sẽ cho phép người dùng dễ dàng cắt hình ảnh chính xác theo kích thước mình muốn. Clean View sẽ tự động mang tất cả ảnh của cùng một chủ đề, còn Bixby Integration sẽ cho phép người dùng tạo album bằng khẩu lệnh.

Quick Share, một tính năng thay thế AirDrop mà Samsung phát triển, cũng hướng đến Galaxy S10 và Note10. Nó cho phép người dùng chia sẻ ảnh, video và các tập tin lớn trực tiếp với nhiều người xung quanh. Music Share sẽ cho phép người dùng chia sẻ kết nối Bluetooth của điện thoại với loa để họ không phải ngắt kết nối trước khi bạn bè có thể phát nhạc.

Có vẻ như Samsung đang làm điều tương tự năm ngoái khi họ tung ra các tính năng của Galaxy Note10 đến Galaxy S10. Galaxy Note10 đi kèm với One UI 1.5 nhưng tất cả các tính năng của nó đã được phát hành cho Galaxy S10 - vốn chạy One UI 1.1 khi phát hành - thông qua bản cập nhật phần mềm. Vì vậy, trong khi One UI 2.1 có mặt trên các smartphone cao cấp hiện tại, rất nhiều tính năng tốt nhất của Galaxy S20 cũng sẽ đến với các thiết bị cao cấp năm 2019 trong khoảng 1 tuần nữa.

