20 triệu người dùng thường xuyên các tính năng AI trên Zalo

Theo số liệu cập nhật 6 tháng đầu năm 2025, Zalo đã chạm mốc 78,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng với khoảng 2 tỷ tin nhắn gửi đi mỗi ngày. Các tính năng AI trong nền tảng Zalo cũng được sử dụng thường xuyên, ghi nhận khoảng 20 triệu người dùng mỗi tháng.

Zalo đã tăng thêm 500 triệu người dùng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Trước đó, hết năm 2024, Zalo chạm mốc 77,8 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng (MAU) với gần 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Như vậy, thêm 6 tháng đầu năm 2025, nền tảng này đã tăng thêm 500 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng.

Zalo đã có hành trình dài 18 năm phát triển để mang những sản phẩm phù hợp đến với người dùng Việt. Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây, Zalo đang đẩy mạnh nghiên cứu và cho ra đời những tính năng mới ứng dụng sâu rộng AI.

Các tính năng AI trên Zalo đang ngày càng phổ biến và đi sâu vào đời sống của người dùng phải kể đến như Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói (Dictation), Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, Chuyển tin nhắn văn bản thành giọng nói… Với gần 1 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng trên 60 tuổi, Zalo cũng triển khai nhiều tính năng mới giúp tối ưu trải nghiệm số cho nhóm người dùng này.

Liên quan cuộc cạnh tranh giành thị phần giữa Zalo và các ứng dụng nhắn tin nổi tiếng khác, theo báo cáo “The Connected Consumer quý I/2025”, Zalo dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng đạt 79%, duy trì khoảng cách với các ứng dụng toàn cầu khác như Facebook (69%), Messenger (54%), Viber (7%) hay WhatsApp (6%).

Cũng trong quý I/2025, Zalo tiếp tục củng cố vị trí top 1 khi xét về tỷ lệ yêu thích với 51%, vượt qua Facebook (21%) và Messenger (20%). Cũng như năm 2024, Zalo tiếp tục là nền tảng được yêu thích nhất ở cả 3 nhóm thế hệ người dùng: Gen X, Gen Y và Gen Z.