Loạt Galaxy S20 có gì khác so với thế hệ Galaxy S10?

Thứ Năm, ngày 13/02/2020 11:00 AM (GMT+7)

Thông số kỹ thuật và giá bán của “gia đình” Galaxy S20 khi so sánh với loạt Galaxy S10 đã cho thấy bước tiến dài về công nghệ của Samsung.

Nhân dịp thông báo ra mắt dòng sản phẩm Galaxy S20, Samsung đã công bố đợt giảm giá mới cho tất cả các mẫu Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 + và S10 5G mà hãng đã bán ra tại Mỹ trong năm 2019.

Giá bán của 2 thế hệ Galaxy S.

Tuy nhiên, việc giảm giá cho các mẫu Galaxy S10 và các chương trình khuyến mãi khác sẽ không phải là thiệt thòi của Samsung. Đó là bởi thế hệ Galaxy S20 đã chiếm quá nhiều ánh sáng sân khấu và chúng xứng đáng với mức giá này

Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra và Galaxy S20.

Dễ thấy, sự thay đổi lớn nhất cho Galaxy S10 so với loạt Galaxy S20 là dành cho các mẫu rẻ nhất. Mặt khác, chiếc Galaxy S20 cũng thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác, chỉ khác về kích thước và một vài thông số kỹ thuật nhỏ so với các “anh em” lớn hơn của nó là Galaxy S20 +. Hơn nữa, việc bổ sung 5G dường như đã giải quyết ít nhất 20% mức giá của các mẫu Galaxy S20 so với các mẫu Galaxy S10 4G khi ra mắt. Nói cách khác, thế hệ Galaxy S mới hoàn toàn xứng đáng để người dùng “đập lợn” để sở hữu.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật của dòng Galaxy S20 và dòng Galaxy S10

Có thể thấy, màn hình và điện thoại đã lớn hơn theo thời gian. Galaxy S20 với màn hình AMOLED kích cỡ 6,2 inch và tỷ lệ khung hình 20: 9 sẽ không quá lớn, dễ sử dụng bằng một tay với thiết kế thân máy tuyệt vời. Cùng với đó, tốc độ làm mới màn hình cũng được nâng lên 120Hz ở cả ba phiên bản, chip xử lý cũng tiến thêm một bậc với nhiều tùy chọn 4G và 5G, tuổi thọ pin cũng nâng lên 4000 mAh cho Galaxy S20, 4500 mAh cho Galaxy S20+.

Dòng Galaxy S20 và dòng Galaxy S10.

Tuy nhiên, Galaxy S20 Ultra là chiếc điện thoại khá lớn và nặng nhờ được trang bị thỏi pin 5000mAh mạnh mẽ, màn hình lớn 6,9 inch và thiết lập camera "khủng bố" phía sau. Giá của phiên bản này đã vượt xa mọi thế hệ Galaxy S trước đây. Galaxy S20 Ultra cũng được xem là mẫu smartphone xứng đáng để người dùng nâng cấp từ dòng Galaxy S10 năm ngoái.

