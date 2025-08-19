Người duy nhất trong lịch sử bị thiên thạch rơi trúng

Thiên thạch Hodges ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Alabama. Ảnh: Encyclopedia of Alabama

Theo Business Insider, vào chiều ngày 30/11/1954 khi Hodges (34 tuổi) đang ở nhà cùng mẹ, một mảnh thiên thạch bay xuyên qua nóc nhà mà hai vợ chồng bà thuê tại thị trấn Oak Grove gần Sylacauga. Thiên thạch rơi xuống xuyên qua nóc phòng khách, bắn vào chiếc radio trong phòng và bật trúng hông bà. Hodges ngủ trưa trên ghế sofa trong phòng khách và đắp chăn, giúp giảm bớt phần nào lực va đập.

Mảnh thiên thạch nặng khoảng 3,9 kg, thuộc loại chondrite hoặc thiên thạch đá, chứa sắt và niken. Theo Smithsonian Magazine, ước tính vật thể này có tuổi thọ 4,5 tỷ năm. Khi thiên thạch lao qua khí quyển Trái Đất, nó bị vỡ thành nhiều mảnh. Một mảnh rơi trúng Hodges trong khi mảnh khác được tìm thấy cách đó vài kilomet. Nông dân Julius Kempis McKinney phát hiện mảnh thứ hai khi đang lái xe kéo và bán mẫu vật để mua nhà và ôtô.

Mảnh thiên thạch được đặt tên là thiên thạch Sylacauga hoặc thiên thạch Hodges có thể tách ra từ tiểu hành tinh cỡ trung 1685 Toro. Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA phân loại 1685 Toro lớn ngang đảo Manhattan là "Tiểu hành tinh gần Trái Đất.

Sau tai nạn, bác sĩ và cảnh sát được gọi đến nhà Hodges. Cú va chạm với mảnh thiên thạch để lại một vết bầm lớn cỡ quả bưởi trên hông của bà. Chiếc radio của Hodges có thể đã cứu bà khỏi bị thương nặng. Việc thiên thạch rơi xuyên qua nóc nhà và bật từ chiếc radio làm chậm tốc độ của nó. Nếu không, Hodges có thể bị thương nặng hơn như gãy chân hoặc lưng.

Không quân Mỹ đã tịch thu thiên thạch để xác định nguồn gốc của nó. Sau khi xác nhận đây là thiên thạch, vợ chồng Hodges trải qua một quá trình kiện tụng kéo dài để giành quyền sở hữu. Chủ nhà Birdie Guy cho rằng thiên thạch thuộc về bà vì bà sở hữu ngôi nhà. Vụ kiện kéo dài một năm, và Guy chấp nhận rút đơn với 500 USD.

Hodges quyết định tặng thiên thạch cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Alabama, đổi lại bảo tàng sẽ hoàn trả chi phí luật sư cho bà. Năm 1972, ở tuổi 52, Hodges qua đời vì suy thận trong viện dưỡng lão. Hodges là người đầu tiên được ghi nhận bị thiên thạch rơi trúng. Bà cũng là người duy nhất sống sót để kể lại sự việc, vì vậy thiên thạch được định giá hơn một triệu USD.

Theo NASA, mỗi năm một lần, một tiểu hành tinh lớn cỡ chiếc ôtô bay qua bầu khí quyển Trái Đất nhưng bị đốt cháy trước khi chạm đất. Nhà thiên văn học Gonzalo Tancredi ở Đại học Cộng hòa tại Montevideo, Uruguay ước tính khoảng 6.100 thiên thạch rơi trên toàn Trái Đất mỗi năm, và khoảng 1.800 thiên thạch trong số đó trên đất liền. Phần lớn trường hợp không được phát hiện, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn thu hút sự chú ý như thiên thạch Hodges.