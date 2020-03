Galaxy S10 liệu có còn đáng mua trong năm 2020?

Chủ Nhật, ngày 22/03/2020 10:00 AM (GMT+7)

Samsung hiện vẫn tiếp tục bán dòng sản phẩm Galaxy S10 với giá bán hấp dẫn hơn, tuy nhiên liệu chúng còn đáng mua ở thời điểm hiện tại?

Giờ đây, Galaxy S10 có giá bán rẻ hơn khoảng 30% so với giá Galaxy S20 cho một sản phẩm hoàn toàn mới cùng chế độ bảo hành và nhiều thông số kỹ thuật, tính năng và khả năng tương tự. Galaxy S10 đã được cập nhật với giao diện One UI 2 và nhận bản cập nhật phần mềm lớn khác vào năm 2020, do đó người dùng không bị bỏ lại phía sau về các tính năng phần mềm được ra mắt với Galaxy S20. Bộ xử lý Snapdragon 855 và RAM 8 GB là những gì người dùng chấp nhận thua thiệt so với Galaxy S20, tuy nhiên pin vẫn khá tốt.

Các lĩnh vực trải nghiệm khác, như màn hình và thiết kế phần cứng, trên Galaxy S10 vẫn có cảm giác hiện đại và tuyệt vời nhất mà Samsung mang lại. Người dùng cũng nhận được các tính năng tiêu chuẩn tương tự như chống nước, sạc không dây, sạc nhanh và khe cắm thẻ microSD. Galaxy S10 thậm chí còn có một thứ mà Galaxy S20 không có: jack âm thanh 3.5 mm.

Một tính năng quan trọng mà Galaxy S10 kém hơn so với Galaxy S20 chính là máy ảnh, nơi Samsung thực sự có bước tiến lớn với các camera trên Galaxy S20 cả ở trước và sau. Galaxy S10 không có khả năng tốt trong khi chụp ảnh thiếu sáng và camera tele của nó không tốt như Galaxy S20. Hệ thống camera cực rộng và phía trước có thể tốt nhưng không thể bắt kịp các mẫu mới hơn. Nhìn chung, người dùng vẫn có hiệu suất chụp ảnh tốt với máy ảnh Galaxy S10 nhưng không thể so sánh về chất lượng so với Galaxy S20.

Nhìn chung, nếu đang muốn tiết kiệm tiền nhưng đặt trái tim vào điện thoại Samsung, Galaxy S10 chắc chắn vẫn là một sản phẩm đáng mua hiện nay với mứ giá mới giảm đi nhiều. Với giá tiết kiệm đến vài triệu đồng so với Galaxy S20, người dùng nhận được trải nghiệm cốt lõi tương tự và một điện thoại rất giống với các thiết bị hiện đại ngày nay.

Vì toàn bộ mục tiêu là một chiếc Galaxy S10 nên người dùng cũng có thể chú ý đến Galaxy S10e. Sản phẩm rẻ hơn nhiều so với Galaxy S10 nhưng đi kèm nhiều tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản như nhau. Nó nhỏ hơn một chút, pin thấp hơn nhưng trải nghiệm về tính năng sẽ không quá nhiều khác biệt. Đó là lựa chọn đáng giá để người dùng quan tâm nếu muốn tiết kiệm chi phí.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/galaxy-s10-lieu-co-con-dang-mua-trong-nam-2020-1069887.htmlNguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/galaxy-s10-lieu-co-con-dang-mua-trong-nam-2020-1069887.html