Phí bảo vệ an ninh các tỉ phú công nghệ ‘khủng’ đến mức nào?

Các tập đoàn công nghệ lớn bao gồm Meta, Alphabet, Amazon đã tăng đáng kể chi tiêu cho an ninh cá nhân, đặc biệt dành cho những người đứng đầu các tập đoàn này.

Ngân sách an ninh cho các giám đốc điều hành của 10 công ty công nghệ lớn được tờ Financial Times phân tích đã tăng lên hơn 45 triệu USD chỉ trong năm 2024. Trong đó, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia và Palantir đều tăng ngân sách bảo vệ cá nhân hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyên gia an ninh cho biết lo ngại xung quanh các mối đe dọa đối với các doanh nhân công nghệ đã tăng lên trong năm 2025, sau các vụ tấn công gây chú ý ở Mỹ nhắm vào các giám đốc điều hành doanh nghiệp.

"Tôi chưa bao giờ thấy mối đe dọa hoặc mối lo ngại nào cao hơn hiện nay" – ông James Hamilton, người sáng lập Hamilton Security, cựu đặc vụ Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cho biết.

Hiện trường vụ sát hạt Giám đốc điều hành Brian Thompson của công ty y tế United Healthcare vào tháng 12-2024. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lo ngại an ninh

Theo các chuyên gia an ninh, làn sóng ủng hộ trực tuyến dành cho Luigi Mangione – người bị buộc tội bắn chết Giám đốc điều hành Brian Thompson của công ty y tế United Healthcare (Mỹ) vào năm 2024 – đã làm dấy lên mối lo ngại rộng rãi trong giới lãnh đạo doanh nghiệp. Điều này cũng buộc các công ty phải đánh giá lại hệ thống an ninh.

"Nửa đầu năm nay đối với chúng tôi bận rộn hơn cả năm 2024" – ông Joe LaSorsa, người sáng lập công ty an ninh LaSorsa Security & Associates, nói.

Ông LaSorsa cũng cho biết công ty ông đã nhận được số lượng yêu cầu đánh giá rủi ro gấp 5 lần trong vài tháng qua và ghi nhận "sự gia tăng đáng kể" các vụ tấn công nhà của các giám đốc điều hành.

"Trước đây, chúng ta thường thấy các giám đốc điều hành bị nhắm mục tiêu bởi những người có bất bình cá nhân, chẳng hạn một nhân viên bất mãn hoặc đối tác kinh doanh cũ, nhưng xu hướng bạo lực nhắm vào cấp lãnh đạo cao nhất của công ty đã thay đổi" – bà Lianne Kennedy-Boudali, chuyên gia tư vấn an ninh điều hành tại công ty tư vấn rủi ro toàn cầu Control Risks, cho biết.

Theo báo cáo của công ty phân tích Equilar, lĩnh vực công nghệ có mức tăng trưởng lớn nhất về số lượng các công ty triển khai các biện pháp an ninh cho giám đốc điều hành.

Meta từ lâu đã là công ty có chi phí an ninh cao nhất trong số các công ty công nghệ lớn. Theo một số nguồn tin, công ty mẹ của Facebook đã chi hơn 27 triệu USD vào năm 2024, tăng từ 24 triệu USD của năm 2023, cho việc bảo vệ cá nhân của Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg và gia đình ông, bao gồm tại nhà riêng và khi đi du lịch.

Chi phí của Meta cao hơn nhiều so với các công ty cùng ngành vì tập đoàn này cung cấp dịch vụ an ninh trực tiếp cho các thành viên trong gia đình ông Zuckerberg, chứ không chỉ riêng vị tỉ phú công nghệ.

Những lo ngại về an ninh gia tăng cũng đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trên tất cả lĩnh vực. Theo một số nguồn tin, sau vụ doanh nhân Thompson bị sát hại, các công ty bao gồm công ty CVS Pharmacy và công ty Anthem Blue Cross Blue Shield đã xóa ảnh và tiểu sử của các giám đốc điều hành khỏi trang web của họ.

Các công ty cũng đã áp dụng các chính sách đi lại chặt chẽ hơn cho các giám đốc điều hành. Ví dụ, nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin đã yêu cầu giám đốc điều hành chỉ được sử dụng máy bay riêng của công ty.

Các nguồn tin cho biết Meta đã trả hơn 27 triệu USD vào năm 2024 để bảo vệ Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg và gia đình ông. Ảnh: SeongJoon Cho/BLOOMBERG

Ngân sách an ninh tăng mạnh

Theo Financial Times, tài sản của các tỉ phú công nghệ đã tăng vọt trong những năm gần đây. Tài sản cá nhân của Giám đốc điều hành Alex Karp của công ty công nghệ Palantir đã tăng vọt gần 7 tỉ USD vào năm 2024. Thời gian qua, ông Karp đã nhận được những lời đe dọa và các văn phòng của công ty tại Thung lũng Silicon cũng bị tấn công.

Theo ghi nhận của Financial Times, ông Karp có đội ngũ an ninh 24/7 và từng được nhìn thấy đi cùng với 4 vệ sĩ cùng một lúc.

Trong khi đó, tỉ phú Elon Musk đã tăng cường an ninh cá nhân trong những năm gần đây do có những lời đe dọa nhắm vào ông. Sau khi ông tham gia chính trường, đồng hành cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và ủng hộ các nhà hoạt động cánh hữu ở Đức và Anh trên mạng xã hội X, các mối đe dọa nhắm vào ông được ghi nhận tăng lên.

Theo một số nguồn tin, mỗi khi đi công tác, ông Musk thường có 20 nhân viên an ninh đi cùng. Năm 2024, ông Musk đã thành lập công ty an ninh riêng, mang tên Foundation Security.

Tesla tiết lộ rằng họ đã chi 2,4 triệu USD cho an ninh của ông Musk vào năm 2023 và đã thuê công ty an ninh bảo vệ ông. Năm 2024, Tesla cho biết đã chi 500.000 USD cho an ninh của ông Musk, nhưng nói thêm rằng con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng chi phí an ninh của vị tỉ phú này.

Tập đoàn truyền thông Fox báo cáo chi phí an ninh nhà riêng của Giám đốc Lachlan Murdoch tăng hàng năm kể từ năm 2020, với lý do nhiều người quan tâm mạnh mảng kinh doanh phát thanh truyền hình của tập đoàn, đặc biệt trong những năm bầu cử.

Bên ngoài trụ sở Amazon ở Seattle, bang Washington (Mỹ). Ảnh: Grant Hindsley/BLOOMBERG

Trong khi đó, Amazon đã chi 1,6 triệu USD cho an ninh của tỉ phú Jeff Bezos mỗi năm, ít nhất là kể từ năm 2010. Năm 2024, công ty cũng đã chi 1,1 triệu USD phí an ninh cho giám đốc điều hành Andy Jassy, tăng hơn so với mức 986.000 USD của năm trước đó.

Tuy nhiên, không phải tất cả công ty công nghệ đều tăng cường an ninh vào năm 2024.

Công ty Palo Alto Networks đã tăng gấp đôi chi phí an ninh cho Giám đốc điều hành Nikesh Arora vào năm 2023 lên 3,5 triệu USD nhưng đã cắt giảm xuống còn 1,6 triệu USD vào năm 2024. Chi phí an ninh của Apple cho Giám đốc điều hành Tim Cook cũng giảm từ mức 2,4 triệu USD vào năm 2023 xuống còn 1,4 triệu USD vào năm 2024.