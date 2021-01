Có nên nâng cấp lên Galaxy S21 từ Galaxy S10?

Chủ Nhật, ngày 31/01/2021 13:30 PM (GMT+7)

Samsung Galaxy S21 cung cấp những nâng cấp đáng kể so với phiên bản Galaxy S10 với cùng một mức giá.

Với sự xuất hiện của “gia đình” Samsung Galaxy S21, việc so sánh với các thế hệ điện thoại Samsung trước đây là điều không thể tránh khỏi. Và sự so sánh thể hiện khác biệt lớn nhất chính là với Galaxy S10. Xét cho cùng, nếu đã mua một trong hai chiếc Galaxy S năm 2019 thì người dùng nên xem xét cập nhật các mẫu mới.

Galaxy S21 và Galaxy S10.

Trong khi giá bán giữa chúng không có nhiều thay đổi trong khoảng thời gian hai năm, Samsung đã thực hiện một số nâng cấp quan trọng cho dòng điện thoại thông minh mới nhất của mình. Loạt Galaxy S21 đều cung cấp màn hình ấn tượng, tốc độ tăng đáng kể nhờ bộ vi xử lý Snapdragon 888, camera cải tiến đáng kể và hỗ trợ 5G theo tiêu chuẩn thay vì yêu cầu một phiên bản riêng biệt, đắt tiền hơn.

Thiết kế

Samsung đã thay đổi ngôn ngữ thiết kế của mình với dòng Galaxy S20, tinh chỉnh nó cho Galaxy S21. Các camera phía sau được giới hạn ở một góc ở mặt sau thay vì là một thanh dài. Phần cắt camera trước được đặt chính giữa trên cùng thay vì lệch sang một bên. Tóm lại, một số điểm tương đồng vẫn còn giữa hai thiết bị.

Các phiên bản màu của Galaxy S21.

Galaxy S10 có nhiều tùy chọn màu sắc vui nhộn hơn trong khi Galaxy S21/ Galaxy S21+ có các màu Tím, Xám, Hồng, Đen và Trắng Phantom.

Cả Galaxy S21/ Galaxy S21+ đều nặng hơn Galaxy S10/ Galaxy S10+. Tất cả các điện thoại này đều có cùng độ dày 0,31 inch nhưng thế hệ Galaxy S21 năm nay có kích cỡ lớn hơn và có pin to hơn phiên bản 2 năm trước khá nhiều.

Màn hình

Samsung đã có một số màn hình điện thoại thông minh tốt nhất trong nhiều năm nhưng với dòng Galaxy S20, sản phẩm có tốc độ làm mới cao. Đối với Galaxy S21 và Galaxy S21+, công ty đã hạ độ phân giải xuống full HD (1080p) nhưng cung cấp tốc độ làm mới thay đổi, lên tới 120Hz. Vì vậy, mặc dù tổng độ phân giải không cao như Galaxy S10/ Galaxy S10+ nhưng Galaxy S mới có thể khóa ở 120Hz hoặc giảm xuống một cách thích ứng để tiết kiệm pin.

Màn hình "đục lỗ" của Galaxy S10.

Ngược lại, Galaxy S10/ Galaxy S10+ có màn hình QHD và bị khóa ở tốc độ làm mới 60Hz. Nhưng khi so sánh với các dòng smartphone Android có tốc độ làm mới 90 khung hình / giây hoặc cao hơn (120 khung hình / giây), sự cách biệt được thể hiện rõ ràng.

So sánh camera

Samsung đã mắc kẹt với thiết lập ba camera trên Galaxy S21 và Galaxy S20+, về cơ bản giống như Galaxy Note 20 mặc dù đã có những cải tiến đối với ống kính tele. Bù lại, dòng Galaxy S năm nay có zoom quang học 3x, “chất” hơn so với zoom 2x trên cặp Galaxy S10. Đó là chưa kể tính năng Space Zoom mới của Samsung có thể tạo ra những bức ảnh 30x.

Giao diện camera của Galaxy S21.

Tất cả các điện thoại đều có ống kính siêu rộng, mang tới những bức ảnh ấn tượng, đặc biệt là đối với cảnh thiên nhiên. Sự khác biệt lớn nằm ở phần mềm, ví dụ như tính năng Space Zoom giúp chụp ảnh zoom 30x hoặc chế độ Super Steady sử dụng AI để giữ cho video ổn định. Nếu quan tâm tới nhiếp ảnh, Galaxy S21 thực sự là một bản nâng cấp cần có.

Thiết kế camera đơn giản của Galaxy S10.

Đối với camera trước, cả bốn điện thoại đều có cảm biến 10MP, Galaxy S10+ được bổ sung thêm một cảm biến 8MP. Nhìn chung, khoảng cách chất lượng camera selfie giữa hai dòng sản phẩm Galaxy S là không nhiều.

Hiệu suất sau 2 năm có gì khác?

Snapdragon 888/ Exynos 2100 mới trong Galaxy S21 và Galaxy S21+ là một “con quái vật” và là CPU có hiệu suất tốt nhất trên đất Android. Ngược lại, Galaxy S10 và Galaxy S10+ sử dụng Snapdragon 855/ Exynos 9820, vẫn khá tốt. Về cơ bản, trừ khi yêu cầu về hiệu năng, người dùng hãy nên chuyển sang Galaxy S21.

Galaxy S21 có hiệu năng mạnh mẽ hơn.

Galaxy S21 và Galaxy S21+ là điện thoại Android nhanh nhất năm nay. Trong khi Galaxy S10+ có bộ nhớ RAM lên tới 12GB thì bộ đôi Galaxy S21 có RAM 8GB, nhìn chung cũng đủ dùng.

Bộ nhớ trên tất cả các điện thoại bắt đầu từ 128GB. Dòng Galaxy S mới có bộ nhớ trong tối đa lên đến 256GB còn Galaxy S10 đạt tối đa 512GB, thậm chí có thể mở rộng thêm, lên tới 1TB - thứ mà dòng Galaxy S21 không có. Vì vậy, nếu muốn lưu trữ tất cả mọi thứ trên điện thoại, hãy chọn tùy chọn 512GB hoặc 1TB trên Galaxy S10 hoặc Galaxy S10+.

Pin và sạc

Cặp Galaxy S21 đều có pin lớn hơn so với các phiên bản Galaxy S10. Galaxy S21 có pin 4.000 mAh, to hơn khá nhiều so với pin 3.400mAh của Galaxy S10; Galaxy S21+ sở hữu pin 4.800 mAh còn Galaxy S10+ có thỏi pin 4.100mAh.

Không chỉ có pin lớn hơn, dòng Galaxy S21 còn có các tính năng AI mới, giúp điều chỉnh mức tiêu thụ điện năng cho phù hợp. Loạt Galaxy S có tính năng sạc nhanh 25W trong khi Galaxy S10/ Galaxy S10+ có công suất sạc 15W. Điều đáng chú ý là Galaxy S21 không đi kèm với bộ sạc nên người dùng phải mua thêm bộ sạc ngoài.

So sánh về giá

Samsung đã chọn giới thiệu dòng Galaxy S21 với giá thấp hơn trong năm nay. Phiên bản chuẩn của Galaxy S21 với 128GB có giá bán 20,99 triệu đồng. Trong khi đó, Galaxy S10 chỉ còn khoảng 10,2 triệu đồng. Lựa chọn chiếc Galaxy S 2019 sẽ giúp người dùng tiết kiệm cả chục triệu.

Kết luận

Nếu đang sử dụng Galaxy S10/ Galaxy S10+ thì Galaxy S21/ Galaxy S21+ là những lựa chọn tuyệt vời nếu người dùng đã sẵn sàng nâng cấp. Khách hàng sẽ nhận được màn hình tốt, 5G, cải tiến cho camera, sạc nhanh hơn và pin lớn hơn. Không chỉ vậy, hiệu năng còn được tăng cường đáng kể với chip Qualcomm Snapdragon 888/ Exynos 2100.

Galaxy S21 có giá bán cao gấp đôi Galaxy S10.

Thật đáng tiếc khi dòng Galaxy S năm nay không đi kèm bộ sạc và không còn khe cắm thẻ nhớ microSD. Nếu bắt buộc phải có bộ nhớ có thể mở rộng, có lẽ người dùng nên gắn bó với Galaxy S10 hoặc mua một trong những điện thoại Galaxy S20 vì giá đang giảm mạnh.

Nguồn: http://danviet.vn/co-nen-nang-cap-len-galaxy-s21-tu-galaxy-s10-5020213111328638.htm