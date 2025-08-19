Thái Lan cho du khách đổi tiền điện tử lấy tiền thật

Trước bối cảnh ngành du lịch chưa thể phục hồi như kỳ vọng, chính phủ Thái Lan vừa công bố một kế hoạch thí điểm táo bạo kéo dài 18 tháng khi cho phép du khách quốc tế đổi tiền điện tử (crypto) sang đồng Baht để thanh toán, chi tiêu ngay tại nước này.

Cụ thể, trong một nỗ lực nhằm vực dậy ngành kinh tế mũi nhọn, chính phủ Thái Lan đang tìm đến một giải pháp đột phá mang tên tiền ảo. Sáng kiến này được đưa ra khi cơ quan kế hoạch nhà nước của Thái Lan vừa hạ dự báo lượng khách quốc tế trong cả năm 2025 xuống chỉ còn 33 triệu lượt, thấp hơn đáng kể so với con số kỷ lục 39,9 triệu lượt vào năm 2019.

Thái Lan cho du khách nước ngoài đổi tiền kỹ thuật số thành tiền thật.

Phát biểu trước báo giới ngày 18/8, Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira cho biết, dự án này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho ngành du lịch, đặc biệt là giúp gia tăng chi tiêu của du khách ngay từ giai đoạn đầu.

Theo kế hoạch, du khách nước ngoài sẽ có thể sử dụng các sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại Thái Lan để chuyển đổi tài sản số của mình sang đồng baht. Số tiền sau khi quy đổi sẽ được chuyển vào các ứng dụng ví điện tử, sẵn sàng để thanh toán cho các dịch vụ, mua sắm tại những doanh nghiệp địa phương.

Để đảm bảo an toàn và thử nghiệm hệ thống, chương trình sẽ được triển khai thí điểm trong 18 tháng. Ông Lavaron Sangsnit, thư ký thường trực Bộ Tài chính cho biết, sẽ có một mức giới hạn quy đổi ban đầu là 550.000 baht (khoảng 17.000 USD) mỗi người.

"Mục đích của giới hạn này là để thử nghiệm hệ thống và quan trọng hơn là để ngăn chặn các hành vi rửa tiền", ông Sangsnit nhấn mạnh. Mức giới hạn này có thể sẽ được xem xét và điều chỉnh lại sau khi giai đoạn thí điểm kết thúc.

Đây được xem là một bước đi táo bạo, cho thấy nỗ lực của Thái Lan trong việc tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để lấy lại vị thế cường quốc du lịch trong khu vực.