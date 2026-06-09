Top smartphone chụp ảnh đẹp cho du lịch hè 2026

Mùa hè là thời điểm nhu cầu du lịch tăng mạnh, kéo theo xu hướng tìm kiếm những chiếc smartphone có khả năng ghi lại khoảnh khắc nhanh chóng mà không cần mang theo máy ảnh chuyên dụng. Thị trường hiện nay xuất hiện nhiều mẫu máy được đầu tư mạnh về camera, đáp ứng từ nhu cầu chụp phong cảnh, chân dung cho đến quay video.

Dưới đây là 5 smartphone đáng chú ý dành cho những người yêu thích nhiếp ảnh di động, giá hơn 10 triệu đồng.

1. Xiaomi 15T Pro 5G

Giá bán từ: 15,49 triệu đồng

Đối với những người thường xuyên khám phá các địa điểm mới, việc sở hữu một chiếc smartphone có khả năng xử lý nhiều tình huống chụp ảnh là yếu tố quan trọng. Xiaomi 15T Pro 5G được trang bị hệ thống camera đa tiêu cự (50 MP + Phụ 50 MP + 12 MP), cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa góc siêu rộng, góc tiêu chuẩn và zoom quang học.

Xiaomi 15T Pro 5G.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng tái tạo chi tiết trong điều kiện ánh sáng phức tạp như bình minh, hoàng hôn hay các khu phố nhiều ánh đèn vào ban đêm.

Ngoài chụp ảnh, thiết bị còn hỗ trợ quay video 8K và 4K với khả năng chống rung hiệu quả. Đây là lợi thế dành cho người dùng thích ghi lại hành trình bằng vlog hoặc các đoạn video ngắn đăng tải trên mạng xã hội.

2. OPPO Reno15

Giá bán từ: 15,49 triệu đồng

Với những ai thích lưu giữ những khoảnh khắc cùng gia đình và bạn bè, OPPO Reno15 là lựa chọn đáng cân nhắc. Thiết bị tập trung vào trải nghiệm chụp chân dung với khả năng nhận diện chủ thể và tách nền khá tự nhiên.

OPPO Reno15 5G.

Trong các chuyến du lịch, không phải ai cũng có thời gian chỉnh sửa ảnh sau khi chụp. Hệ thống AI trên Reno15 hỗ trợ tự động tối ưu màu da, cân bằng ánh sáng và tăng độ trong trẻo của khung hình mà vẫn giữ được sự tự nhiên.

Camera trước 50MP cũng là điểm mạnh của sản phẩm khi đáp ứng tốt nhu cầu selfie tại các điểm tham quan, quán cà phê hoặc bãi biển. Góc chụp rộng giúp đưa nhiều người vào cùng một khung hình mà không cần sử dụng gậy selfie trong nhiều trường hợp. Bên cạnh đó, khả năng xử lý màu sắc theo hướng tươi sáng, bắt mắt giúp các bức ảnh du lịch dễ dàng chia sẻ lên mạng xã hội mà không cần chỉnh sửa quá nhiều.

3. Vivo V60 5G

Giá bán từ: 14,99 triệu đồng

Du lịch không chỉ diễn ra vào ban ngày. Các khu phố đi bộ, chợ đêm, lễ hội ánh sáng hay cảnh biển về đêm thường là những khoảnh khắc khó ghi lại bằng smartphone thông thường. Đây là lĩnh vực mà vivo V60 5G thể hiện thế mạnh.

Thiết bị được tích hợp cụm 3 camera 50MP + 50MP + 8MP, tối ưu cho môi trường thiếu sáng với chế độ siêu trăng, chế độ chụp ảnh đêm. Hình ảnh thu được giữ được độ sắc nét khá tốt, hạn chế tình trạng mất chi tiết ở vùng tối.

Vivo V60 5G.

Chưa hết, điện thoại còn có viên pin 6500 mAh cùng khả năng sạc nhanh 90W cực tiện lợi, giúp chủ nhân không bị gián đoạn khi sử dụng trong thời gian dài. Ở phía trước, màn hình 6,77 inch rộng rãi cũng cho phép hiển thị sắc nét và mượt mà với tốc độ làm mới cao - 120Hz.

4. Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Giá bán từ: 12,49 triệu đồng

Phân khúc tầm trung luôn là nơi có lượng người dùng đông đảo nhất. Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc smartphone chụp ảnh tốt nhưng vẫn đảm bảo chi phí hợp lý.

Thay vì tập trung vào một tính năng riêng biệt, sản phẩm được xây dựng theo hướng cân bằng. Camera chính 200MP cho chất lượng ảnh ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau, từ chụp phong cảnh, kiến trúc đến đồ ăn hay đời sống đường phố.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+.

Camera góc siêu rộng 8MP hỗ trợ ghi lại những khung cảnh thiên nhiên rộng lớn như bãi biển, đồi núi hoặc các công trình kiến trúc nổi bật. Chưa hết, máy còn có viên pin lớn - dung lượng 6500 mAh, cho phép người dùng sử dụng cả ngày mà không lo lắng về pin.

5. Motorola Edge 70

Giá bán từ: 12,4 triệu đồng

Sự phát triển của TikTok, YouTube Shorts và Instagram Reels khiến nhu cầu quay video bằng smartphone ngày càng tăng. Motorola Edge 70 là mẫu máy hướng đến nhóm người dùng ưu tiên nội dung video bên cạnh chụp ảnh tĩnh.

Motorola Edge 70.

Nhà sản xuất tích hợp cho thiết bị 3 camera 50MP cực ấn tượng. Khả năng chống rung điện tử kết hợp cùng các thuật toán ổn định hình ảnh giúp việc quay khi di chuyển trở nên mượt mà hơn. Người dùng có thể ghi lại cảnh đi bộ trên phố, hành trình khám phá địa điểm du lịch hoặc các hoạt động ngoài trời mà không cần thêm thiết bị hỗ trợ chuyên dụng.