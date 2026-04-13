Bí ẩn cảm giác “đè tai” khi dùng tai nghe chống ồn

Tuy nhiên, không ít người đã trải qua cảm giác khó chịu khi sử dụng tai nghe chống ồn, bất kể tai nghe giá rẻ hay cao cấp. Một số người có thể cảm thấy áp lực trong tai, tương tự như khi bay trên máy bay hoặc lặn dưới nước, và trong trường hợp nghiêm trọng, điều này có thể dẫn đến đau đầu.

Tai nghe chống ồn đang được sử dụng khá phổ biến.

Để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, cần nắm bắt cách hoạt động của tai nghe chống ồn. Có hai loại tai nghe chính: chống ồn chủ động (ANC) và chống ồn thụ động. Tai nghe chống ồn thụ động chỉ đơn giản là giảm âm thanh bằng cách đeo lên tai, trong khi tai nghe ANC sử dụng hai micrô để phát hiện và triệt tiêu âm thanh tần số thấp bằng các tín hiệu đối lập. Quá trình này tạo ra cảm giác yên tĩnh và dễ chịu khi mới đeo tai nghe.

Cảm giác áp lực mà người dùng trải nghiệm khi sử dụng tai nghe ANC thực chất không phải do tai gây ra, mà là do não bộ. Não bộ quen với âm thanh xung quanh, vì vậy khi đột ngột rơi vào trạng thái im lặng, nó có thể diễn giải điều này như một áp lực, nhưng đó không phải là cảm giác mà người dùng phải chấp nhận.

Để giảm thiểu sự khó chịu khi sử dụng tai nghe ANC, người dùng có thể thực hiện một số biện pháp. Đầu tiên, việc lựa chọn tai nghe phù hợp là rất quan trọng. Một số tai nghe giá rẻ có công nghệ ANC mạnh mẽ có thể làm tăng cảm giác khó chịu. Nếu nhạy cảm với âm thanh, hãy chọn tai nghe có công nghệ ANC nhẹ hơn và thử nghiệm với các lựa chọn khác nhau để tìm ra sản phẩm phù hợp.

Ngoài ra, độ vừa vặn của tai nghe cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khử tiếng ồn. Sử dụng tai nghe vừa khít sẽ chặn tiếng ồn tốt hơn, do đó hãy điều chỉnh tai nghe sao cho vừa vặn hơn hoặc tạm ngừng sử dụng chức năng khử tiếng ồn khi cảm thấy mệt mỏi cũng có thể giúp cải thiện trải nghiệm.

Một nghiên cứu gần đây từ Hàn Quốc đã giới thiệu một phương pháp mới mang tên Conditional DiffWave nhằm giảm bớt sự khó chịu do công nghệ ANC gây ra. Phương pháp này tạo ra các sóng âm thanh đặc biệt để chống lại hiệu ứng áp suất của ANC, hoạt động cùng với công nghệ khử tiếng ồn hiện có. Mặc dù còn lâu mới được ứng dụng vào sản phẩm tiêu dùng, Conditional DiffWave hứa hẹn sẽ giúp tai nghe ANC trong tương lai ít gây đau đầu hơn.