Tai nghe không dây chống ồn chủ động tích hợp tới 8 micro và pin 24 giờ

Sony WF-1000XM6 có chất lượng âm thanh chất lượng cao với khả năng chống ồn nâng cấp, cải thiện chất lượng cuộc gọi và kết nối so với phiên bản WF-1000XM5 tiền nhiệm. Bù lại, giá bán của phiên bản mới này đã cao hơn 1 triệu đồng so với trước, tính cùng thời điểm ra mắt.

Thiết kế

Sony WF-1000XM6 không thay đổi quá nhiều về triết lý thiết kế so với thế hệ trước, nhưng những tinh chỉnh nhỏ đã mang đến khác biệt rõ rệt. Thân tai nghe được làm mỏng hơn khoảng 11%, ôm sát cấu trúc ống tai tự nhiên, giúp giảm áp lực khi đeo lâu. Thực tế sử dụng liên tục trong khoảng 2 giờ, người đeo không hề có cảm giác cấn hay nặng, mỏi tai.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống lỗ thoát khí mới giúp hạn chế “nội âm” như tiếng bước chân khi đi bộ hay tiếng nhai khi vừa nghe nhạc vừa ăn uống. Nhìn chung, âm thanh từ bên trong cơ thể không dội lên quá nhiều nên trải nghiệm nghe sẽ tự nhiên hơn, khác biệt này là rất rõ ràng nếu so sánh với Huawei FreeBuds Pro 4 mà người viết đang sử dụng.

Nút tai nghe dạng foam tiếp tục là “con dao hai lưỡi”. Nếu chọn đúng kích cỡ, tai nghe bám rất chắc và hỗ trợ chống ồn tốt hơn; nhưng nếu không phù hợp, người dùng có thể cảm thấy hơi bí hoặc không đạt hiệu quả tối ưu. Trong hộp sản phẩm, Sony có cung cấp 4 kích cỡ cho người dùng lựa chọn.

Hộp sạc dù đã được thu gọn qua các đời nhưng vẫn chưa thực sự nhỏ gọn so với một số đối thủ cùng phân khúc hoặc thấp hơn, nhưng giờ đây có cải thiện ở khả năng mở bằng một tay và thao tác lấy tai nghe dễ dàng. Tổng thể WF-1000XM6 đạt độ hoàn thiện cao, với hai tùy chọn màu đen và bạc bạch kim.

Chất âm

WF-1000XM6 là một bước tiến đáng kể về âm thanh. Sony trang bị hệ thống xử lý kép gồm chip chống ồn HD QN3e và bộ xử lý tích hợp V2, hỗ trợ giải mã 32-bit thay vì 24-bit trước đây. Kết hợp với driver mới có cấu trúc đa vật liệu (viền mềm cho bass, vòm cứng nhẹ cho treble), tai nghe tái tạo âm thanh với độ chính xác và chi tiết cao hơn phiên bản tiền nhiệm.

Trong trải nghiệm thực tế, chất âm của WF-1000XM6 thiên về sự cân bằng và tự nhiên. Khi nghe các bản nhạc nhẹ như Nothing's Gonna Change hay Love me like you do, giọng hát nổi lên rõ ràng, không bị lấn bởi nhạc nền. Với nhạc điện tử hoặc hip-hop, âm bass có lực và chiều sâu vừa phải, được kiểm soát để không bị ù, nhưng chưa cho cảm giác bùng nổ như mong đợi dù đã tăng âm lượng lên cao.

Điểm mạnh còn nằm ở khả năng tách lớp và không gian. Khi nghe các bản phối nhiều nhạc cụ gồm cả trống, piano và saxophone, từng lớp âm được phân tách rõ ràng, tạo cảm giác thoáng rộng hơn so với nhiều tai nghe in-ear khác. Đặc biệt, dải âm cao (treble) cũng được xử lý sạch, ít chói, phù hợp để nghe lâu nhiều giờ liền.

Ngoài ra, WF-1000XM6 được tích hợp một số tính năng quan trọng khác như Hi-Res Audio Wireless (âm thanh Hi-Res không dây), DSEE Extreme (tái tạo âm thanh chất lượng cao), tương thích chuẩn 360 Reality Audio, 10 Band EQ tùy chỉnh trong ứng dụng Sony I Sound Connect, công nghệ theo dõi chuyển động của đầu và Background Music Effect (mô phỏng môi trường nghe).

Chống ồn

Về khả năng chống ồn, tai nghe WF-1000XM6 mang đến khả năng chống ồn với hiệu suất cải thiện đến 25% so với thế hệ tiền nhiệm WF-1000XM5. Bộ xử lý chống ồn HD QN3 có khả năng điều khiển hệ thống micro để đạt hiệu suất tối ưu. Với bốn micro ở mỗi bên - nâng cấp từ ba micro của thế hệ trước giúp khả năng chống ồn nay càng mạnh mẽ hơn.

Tùy chỉnh bật/tắt chế độ chống ồn qua ứng dụng hoặc thao tác chạm nhẹ lên tai nghe.

Trong môi trường trải nghiệm thực tế ở quán cà phê đông người, tiếng nói chuyện xung quanh được triệt tiêu đáng kể, chỉ còn lại âm nền rất nhỏ. Chất lượng đàm thoại cũng được nâng cấp mạnh với cảm biến truyền âm qua xương, micro beamforming và AI lọc ồn, nhờ đó khi gọi điện ở ngoài đường, giọng nói tới đầu dây bên kia vẫn khá rõ ràng.

Tuy vậy, trong một số tình huống cực kỳ ồn như công trường đang thi công hoặc trên bãi biển gió mạnh và đông người, tính năng chống ồn chưa thể hoàn toàn triệt tiêu tuyệt đối - và ngay cả Apple AirPods Pro 3 cùng phân khúc cũng chưa thể làm được. Dù vậy, xét tổng thể, WF-1000XM6 vẫn là một trong những tai nghe TW chống ồn rất tốt.

Đặc biệt, Adaptive Noise Cancelling (ANC) hoạt động theo thời gian thực, tự điều chỉnh theo môi trường và cách đeo khá linh hoạt. Khi chuyển từ ngoài đường vào văn phòng, tai nghe tự thay đổi mức chống ồn mà không cần thao tác thủ công. Lưu ý, bật ANC đồng nghĩa người dùng phải chấp nhận giảm thời lượng pin sử dụng trong một lần sạc.

Pin

WF-1000XM6 có thời lượng pin 8 giờ cho tai nghe và tổng 24 giờ khi dùng kèm hộp sạc. Trong thực tế, con số này đủ cho một ngày sử dụng hỗn hợp gồm nghe nhạc, gọi điện và bật chống ồn.

Ví dụ, khi sử dụng từ sáng đến chiều trong môi trường văn phòng, người dùng gần như không cần sạc lại giữa ngày. Với các chuyến đi dài hoặc du lịch, hộp sạc cung cấp thêm đủ năng lượng cho 2 - 3 lần sạc lại.

Tai nghe cũng hỗ trợ sạc không dây Qi, tiện lợi khi đặt trên đế sạc chung với điện thoại. Tuy không phải mức pin vượt trội nhất thị trường, nhưng sự ổn định và nhất quán trong hiệu suất giúp WF-10000XM6 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế.

Tổng thể, Sony WF-1000XM6 là mẫu tai nghe có thiết kế đeo thoải mái, âm thanh cân bằng và chi tiết, chống ồn thuộc top đầu. Điểm cần cân nhắc nằm ở giá bán gần 8 triệu đồng, hộp sạc chưa phải quá gọn nếu so với một số đối thủ cùng phân khúc và trải nghiệm phụ thuộc khá nhiều vào việc chọn đệm tai phù hợp.