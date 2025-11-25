Loạt thiết bị công nghệ giảm giá tới 10 triệu đồng dịp Black Friday

Bước vào dịp cuối năm, đặc biệt có mùa "săn sale" Black Firday (28/11), thị trường công nghệ tháng 11 đang ghi nhận không khí mua sắm sôi động. Đây được xem là “thời điểm vàng” để người dùng sở hữu các thiết bị di động và phụ kiện với mức giá giảm sâu kỷ lục.

iPhone 16 đang có giá tốt cuối tháng 11.

Theo ghi nhận của PV, nhiều nhóm sản phẩm được người dùng ưa chuộng đang được đưa về mức giá chưa từng có. Đơn cử ở mảng thiết bị điện gia dụng, máy làm sữa hạt Joyoung JSCB-K7 Pro đa năng và làm sạch tự động đang giảm trực tiếp 2,2 triệu đồng trên một sàn thương mại điện tử, về giá 7,79 triệu đồng so vơi giá gốc 9,99 triệu đồng.

Máy làm sữa hạt đa năng Joyoung JSCB-K7 Pro.

SCB-K7 Pro nổi bật với khả năng tự động làm sạch ngay sau khi hoàn tất quá trình nấu. Thiết bị ứng dụng quy trình gia nhiệt hai giai đoạn, giúp giảm đến 56% purin trong sữa đậu nành. Sản phẩm được trang bị màn hình cảm ứng 5,7-inches cùng trợ lý giọng nói tiếng Việt. Người dùng có thể lựa chọn 11 chương trình nấu khác nhau từ sữa đậu nành, sữa bắp, tàu hủ đến cháo dinh dưỡng,...

Thông số kỹ thuật của JSCB-K7 Pro gồm: Công suất gia nhiệt 1.200W, công suất xay 300W, dung tích 600ml cho đồ uống lạnh và 1,2L cho đồ uống nóng. Thân máy làm bằng nhựa ABS, lưỡi dao bằng thép không gỉ, trọng lượng 6kg và kích thước 51 x 17,5 x 37cm. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp cảm biến chống tràn và tính năng khử khuẩn.

Còn ở mảng điện thoại thông minh (smartphone) và máy tính bảng (tablet), Samsung Galaxy Z Flip7 đang về mức 21,6 triệu đồng, iPhone 16 về giá 20,4 triệu đồng, Galaxy S25 Ultra giá sốc chỉ còn 24,19 triệu đồng, Xiaomi 15T giá chỉ còn 12,59 triệu đồng hay iPad Air M3 chỉ từ 12,9 triệu đồng,…

Samsung Galaxy Z Fold7 nổi bật với thiết kế vuông vức.

Ngoài ra, chương trình “khung giờ vàng” cũng được nhiều nơi áp dụng trong các khung giờ đẹp như 8h, 12h hay 22h mỗi ngày. Theo đó, khách hàng khi mua sắm điện thoại, MacBook, tablet sẽ được giảm thêm đến 500.000 đồng trên giá đã giảm.

Nhờ áp dụng đồng thời các ưu đãi, chi phí sở hữu thiết bị dịp này được tối ưu đáng kể. Đơn cử như Samsung Galaxy Z Fold7 giảm gần 10 triệu đồng so với giá niêm yết, chỉ còn 37,49 triệu đồng; iPhone 17 Pro Max về mức 37,2 triệu đồng hay iPhone 14 Pro Max 128GB like new (đã qua sử dụng) chỉ từ 17,8 triệu đồng.

Đối với phân khúc tầm trung, các đại diện như Xiaomi 15T Pro, Oppo Reno14 F 5G hay Samsung Galaxy A56 5G cũng lần lượt về mức giá “chạm đáy”, lần lượt chỉ còn 16,69 triệu đồng, 9,7 triệu đồng và 7,99 triệu đồng. Đặc biệt, mẫu Redmi Note 14 có giá chỉ từ 4,29 triệu đồng là lựa chọn cực tốt để người dùng cân nhắc.

Xiaomi 15T Pro với điểm nhấn là cụm camera Leica.

Bên cạnh nhóm điện thoại, tablet, MacBook, khách hàng quan tâm phụ kiện chính hãng hay thiết bị chăm sóc cá nhân cũng sẽ có "deal" hời. Một số sản phẩm nổi bật như cáp Mophie giá 9.000 đồng, máy cạo râu Enchen K8 còn 99.000 đồng hay loa Edifier MP85 về mức 199.000 đồng,… Hay Corsair đã khởi động chương trình giảm giá đặc biệt Black Friday 2025 với ưu đãi lên đến 20% cho các sản phụ kiện gaming.